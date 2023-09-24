记者 丁艳 王胜昔

原标题：欢声笑语 分享喜悦

“来，尝尝咱的富硒西瓜，汁多脆甜，一吃忘不掉。”

“我这黄金梨是最新品种，一个得有七八两重，个大好吃。”

“都来品，都来尝，俺家的葡萄赛蜜甜。”

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丰收的锣鼓震天响，收获的喜悦挂面庞。9月23日上午，河南商丘丰收节主会场活动暨宁陵梨文化节开幕。活动现场，琳琅满目的特色农产品摆满一条街，来自商丘全市十个县（市、区）的农民代表、农技推广标兵、农民专业合作社的负责人，热情地招呼游客。

商丘采用“1+N”模式，举办1个主会场活动和N个系列活动庆祝丰收节，旨在通过丰富多彩的活动展现农业农村发展新成就，为全面推进乡村振兴蓄势赋能。开幕式上，河洛大鼓、相声、豫剧、杂技纷纷上演，展示劳动之美，分享劳动之乐；肘歌、木马旱船、抬花轿等民间非遗表演精彩纷呈；乡村美食品鉴、非遗特色农产品展销、梨王争霸赛等活动，令人目不暇接。

活动期间，还为商丘市十佳农民、十佳农技推广标兵、十佳农民专业合作社（家庭农场）进行颁奖，举办了“照丰收”农民丰收摄影作品展、“晒丰收”“中原贡品”“河南省老字号”产品展览、“画丰收”书画展览、“育丰收”宁陵新品种梨展示品鉴、“话丰收”农民丰收节与乡村振兴大讲堂等11项活动。

现场还举行了国家梨产业体系十佳梨区域公用品牌授牌仪式。商丘市宁陵县有梨树22万亩，宁陵县委、县政府将以丰收节为契机，大力实施产业规模化、品牌化、融合化“三化工程”，致力建设绿色农业发展先行区，推动农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

(责编：申佳平、陈键)

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