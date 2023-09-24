原标题：秦皇岛卢龙：推动营商环境再升级 打造商业消费新地标

河北省秦皇岛市卢龙县不断推进商业综合体发展，加快打造商业消费新地标，有力有序推动重大项目建设，9月20日，一站式新大型综合购物休闲广场福满家卢龙生活购物广场进行试营业。

走进福满家卢龙生活购物广场，可以看到家居百货、小食、水产海鲜、洗化用品等商品琳琅满目，各类商品按照类型进行了区块划分，每个品类中心的装修设计各具特色。凭借着质优价廉的商品、贴心周到的服务优越的地理位置和时尚的装修设计，这里将成为居民一个轻松购物的好去处。

福满家卢龙生活购物广场致力于打造“城市国际化精致生活美学新地标”，在满足购物休闲娱乐需求的同时，链接人文、艺术与自然，倡导可持续的优质生活。基于对县城底色的洞悉，福满家卢龙生活购物广场打造了孤竹文化国风县城商业打卡地，为县城注入强劲的消费活力。

据福满家卢龙生活购物广场负责人郭亚东介绍：“我们之所以落户卢龙，是被卢龙县委、县政府亲商、重商、爱商理念及招商引资的力度所吸引，为卢龙县委、县政府加快县域经济发展的信心和决心所触动。近几年来，卢龙的城市建设、城市化率、县城增容等都有了很大变化和改善，特别是近几年卢龙的基础设施建设有了长足的发展，这也为我们投资兴业奠定了坚实的基础。”

近年来卢龙县实施双向承诺、领办代办、链长包联、运行调度、集中监管、公平竞争、问题直达、考核奖惩“八项机制”，创新了星级护航企业挂牌、入企检查公示备案、“企业宁静日”等载体，为企业提供从洽谈、签约到投产运营的全生命周期服务，着力打造以企业需求为主体的“管家式”服务。同时，卢龙县积极探索模拟审批、“容缺受理”新模式，深化“标准地+承诺制”改革，让企业真切感受到审批制度改革带来的便利。

据介绍，福满家卢龙生活购物广场位于夷齐大街与厚德路交叉口，总面积11.2万平方米，总投资6亿元，总计5层，地上地下停车位达964个，是一座集吃住行游于一体的一站式新大型综合购物休闲广场。

(责编：董童、李源)

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