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新疆最大抽水蓄能电站开建

关俏俏
2023年09月26日09:18 | 来源：新华社
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原标题：新疆最大抽水蓄能电站开建

　　记者从新疆维吾尔自治区发改委获悉，新疆若羌抽水蓄能电站9月25日在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县开工，标志着新疆最大、南疆首个抽水蓄能电站项目正式拉开建设序幕。

　　这是9月25日无人机拍摄的新疆若羌抽水蓄能电站项目开工仪式现场。（新华若羌抽水蓄能发电有限公司供图）

　　新疆若羌抽水蓄能电站项目是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》确定的“十四五”时期重点实施项目，由新华若羌抽水蓄能发电有限公司投资建设，总装机容量210万千瓦，设计年平均发电量26.25亿千瓦时，为一等大（Ⅰ）型工程，项目建设期81个月，总投资约165亿元。

　　据了解，若羌抽水蓄能电站建成后，可有效增强电网调峰能力，促进清洁能源可靠消纳，为电力系统安全运行提供保障。电站投产后，每年可节约标煤约134.5万吨，减少二氧化碳排放约404.6万吨，节能减排降碳效应显著，能够有效满足地区清洁低碳的发展需求，对带动地区绿色能源发展，助力构建新型电力系统，实现“双碳”目标具有重要意义。

(责编：申佳平、陈键)
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