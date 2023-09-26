王宝会

原标题：谨防“保本高息”理财陷阱

金融科技在方便人们线上支付的同时，也被一些不法分子当作敛财诈骗利器。近期，金融监管部门频频发布有关理财风险提示，提醒投资者警惕虚假网络投资理财陷阱。

曾几何时，投资“保本高息”理财产品而一夜暴富的“神话”让不少人趋之若鹜。不法分子抓住投资者急切获利的心理，以青年、老人两类群体为目标，运用“沉浸式”手段诱导投资者一步步掉入理财陷阱。比如，利用婚恋交友关系，以银行、期货、投资类的专业人士身份引诱投资者理财，或者用虚假的投资返利平台套取老年群体的养老钱。

“保本高息”的投资理财真的存在吗？事实上，不法分子声称的保本高收益产品基本上都是镜中花、水中月。

去年1月1日正式实施的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确，金融机构开展资产管理业务时不得承诺“保本保收益”。随着多数保本理财产品退出市场，投资者一时贪图小便宜恐将吃大亏。

资管新规已经全面落地，我国大资管行业打破刚兑，理财市场全面迈入净值化新阶段。换言之，金融机构的各类理财产品基本不存在固定收益和预期收益，如同股市走势，存在一定的浮动收益幅度。值得注意的是，个别投资者执着于固定收益的惯性思维让不法分子趁机钻了空子，通过网络作伪装，不断向投资者发起新的投资理财骗局。

所谓“坐等收益”“旱涝保收”已经是理财投资的过去时。投资者在净值化市场环境中应充分认清银行理财、基金等理财产品的风险特征，选择适合自己风险承受能力的理财产品，及时做好理财预期收益观念上的转换，切勿沉溺于骗子“保本高息”话术泥潭而不能自拔。此外，还应警惕那些无合法资质人员提供的“保本高息”小道消息，如若存有侥幸心理继续试水，终将为之付出惨痛代价。

“卖者尽责、买者自负”是投资理财市场的原则，这其中更不能忽视投资理财风险因素。因此，做好投资者教育尤为迫切。监管部门在加大打击投资理财骗局力度的同时，还应督促金融机构加强投资者引导教育，树立科学理性的观念，远离那些非正规渠道的投资理财。同时，金融机构要完善理财产品期限、风险等多元信息披露，丰富养老等理财产品，满足不同投资者差异化投资需求。

(责编：申佳平、陈键)

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