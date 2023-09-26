王延斌

原标题：千亿元大金矿是如何被探获的

临近“十一”黄金周，黄金价格一路飙升，突破每克600元大关。在近日举行的山东黄金战略发展交流会上，中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长张永涛表示，黄金价格仍处于高位，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。

对山东黄金集团来说，机遇在于一个月之前的重大发现。8月10日，山东黄金集团宣布该集团在山东探明国内资源量规模最大的巨型单体金矿床——西岭金矿，累计探获金金属量592.186吨，伴生银590吨，预估潜在经济价值超2000亿元。

潜在价值如此巨大的金矿是如何被探获的？山东黄金集团党委副书记、董事、总经理李航向记者表示，西岭金矿的发现是一个“从无到有、从有到优”的过程。

矿产资源勘查是一项高风险投资行为，特点是投资大、周期长、风险高、难度大、成功率偏低。

早在1998年，该集团的技术人员通过对以往地质资料进行研究分析，掌握了三山岛断裂带区域成矿地质条件和控矿因素，大胆研判三山岛主成矿带沿北东侧伏方向具有重大找矿潜力，并于2000年申请登记了“西岭金矿普查”探矿权。

西岭金矿便位于山东省莱州市三山岛金矿深部。

山东黄金集团党委常委、副总经理王立君向记者介绍：“2002年—2007年，我们主要研究圈定找矿靶区，组织专业技术人员进行探矿设计，虽历经多次工程验证，但最终仅有一个钻孔见到矿化体，整体找矿效果并不理想。”

时间来到2008年，勘探人员继续寻找探索矿体，经过与类似矿床地质资料对比分析，他们坚信三山岛主断裂带在本矿区仍有延伸，推测深部可能潜藏着更大的矿体。

最终，施工ZK72-1钻孔时，他们在-980米标高见到了厚度23.98米、品位3.14克/吨的金矿体，西岭金矿重大找矿突破正式拉开序幕。

大金矿是如何被探获的？李航表示，科技是金矿探获中的一个重要因素。

我国目前大部分金属矿山开采深度在1000米以内，但西岭金矿床赋存标高在地下1000—2000米以内，这意味着他们破解了千米以下采矿的技术难题。

千米以下采矿难在何处？王立君向记者表示，其主要难点在于“三高一扰动”，三高就是压力高、温度高、水压高，扰动就是开采过程中爆破造成的扰动影响。

为解决深部钻探施工中遇到的一系列难题，该集团自主研发了适合深部钻探的“钻杆柱深度极限使用”“抗盐抗高温钻井液”“小口径绳索取心定向钻进”三合一集成关键技术，保障了深部钻探工作的成功实施。

山东黄金集团科技环保中心副主任胡松涛表示，他们承担了国家“十三五”重点研发计划项目“深部金属矿绿色开采关键技术研发与示范”。作为科技部组织的全国首次深部金属矿开采技术攻关项目，该项目的实施推动了我国深部高效率开采技术、充填技术和绿色开采技术取得重大突破。

在承担国家研发任务以外，山东黄金集团还组织了亚洲第一深1915米深竖井建设科研攻关项目。这项科研攻关将为解决我国金属矿山深部资源提供重要技术保障。

胡松涛说：“我们还研发配套了国际领先水平的真三轴动态压剪试验大型设备，并受山东省应急厅委托建设了山东省非煤地下矿山地压监测预警平台，从设备建设、系统集成、技术突破等多个方面引领全国黄金矿山行业向1000米以下的深部进军。”

据了解，为减少环境扰动和生态污染，该集团还开展技术和工艺创新，形成了一整套涵盖设计、施工、检查、验收、土地恢复全过程的绿色勘查模式，实现了“经济效益、社会效益、生态效益”共赢。

(责编：申佳平、陈键)

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