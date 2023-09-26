叶青

原标题：国内容积最大的 50英尺集装箱正式投用

9月25日记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，近日铁路部门正式开行50英尺集装箱铁路多式联运快车。快车从广州国际港站、上海闵行站、长沙北站、昆明王家营西站始发，将常态化投入铁路货物运输。这标志着国内容积最大的50英尺集装箱首次正式投入使用。

据介绍，铁路多联快车所采用的50英尺集装箱由国铁集团自主研发，箱体总重36吨，载重30.85吨，容积达114.4立方米，比40英尺国际标准箱容积增加50%，是目前国内容积最大的集装箱。此次四地始发的50英尺集装箱铁路多联快车采用“干线铁路运输+两端快速集配”的组织模式，最高运行时速120公里，较普通货物列车运输时间均压缩一半以上。

该多联快车具有“安全、准时、量大、节能、价优”五大亮点。投入使用后，主要服务我国内陆运输市场，将极大增强集装箱运输能力，大幅降低社会物流成本，加快我国内陆集装箱装备体系建设。

(责编：申佳平、陈键)

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