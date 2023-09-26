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国内最大跨度跨海桥梁完成主塔承台

矫阳
2023年09月26日09:24 | 来源：科技日报
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原标题：国内最大跨度跨海桥梁完成主塔承台

　　25日上午，记者从中国铁建获悉，国内最大跨度跨海桥梁——宁波舟山港六横公路大桥二期工程双屿门特大桥完成主塔承台，标志着大桥正式进入地上主塔承台施工阶段。

　　双屿门特大桥是我国最大跨度跨海桥梁，也是世界最大跨度单跨吊钢箱梁悬索桥，一举将中国跨海桥梁主跨最大跨度刷新至1768米。

　　双屿门特大桥地处象山港口外舟山南部海域，属于典型的海洋环境，结构耐久性要求高，桥址区风大浪高，水深流急，船舶通行密集，年有效作业时间仅9个多月，也是世界上抗风难度最大的桥梁之一。千米级主跨，基础建设尤为重要，承台作为桥梁主塔施工的关键性结构，更是建设的重中之重。

　　据中国铁建大桥局六横公路大桥二工区项目负责人沙仁明介绍，本次浇筑的承台设计混凝土方量1592立方米，所处地层岩石强度高，最大抗压强度超过180兆帕，项目技术团队在主塔承台建设中攻克了多项难关。

　　项目现场配置大型旋挖钻机，同时受场地狭小、作业面冲突的限制，施工采用跳孔钻进、分级扩孔成孔等方式，大大提高了成孔质量和效率。

　　海洋工程大体积混凝土水化热问题是主塔承台浇筑施工的重难点。为符合大体积混凝土的耐久性、抗渗和控裂标准，施工采用在混凝土中加装喷淋装置和智能温控技术，用测温元件监测承台混凝土内部实时温度，通过承台内布设冷却循环水管，及时实现制冷水和加冰降温，确保混凝土施工质量。

　　为满足桥梁结构和施工临时结构耐久性的要求，解决海洋环境下腐蚀情况严重的问题，建设者对大桥承台及塔座内的钢筋全部采用了环氧涂层钢筋，极大地增强了耐腐性和耐候性。

　　双屿门特大桥是宁波舟山港六横公路大桥二期工程的重要工程，建成之后将促进实施国家海洋经济发展战略和国家级新区建设，进一步改善舟山南翼群岛的对外交通条件，对优化舟山群岛新区的空间布局，打造现代海洋产业基地，实现六横岛、佛渡岛、梅山岛三岛港区、产业等联动发展具有重要意义。

(责编：申佳平、陈键)
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