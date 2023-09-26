江 耘 何 亮

原标题：“宁波制造”多元化保障亚运赛事

篮球的撞击声、球鞋与地板的摩擦声、运动员的呐喊声……球场传来的阵阵声音环绕耳边，是现场观看篮球比赛的一大乐趣。9月26日至10月6日，第19届杭州亚运会篮球项目赛事在杭州奥体中心体育场等场馆举行。

如何确保观众的听觉体验？来自宁波鄞州的音王电声股份有限公司，在扩音系统中采用了集中式线阵列扬声器的布局模式，通过同轴可调指向性音箱，针对场地进行扩声，从而获得清晰、稳定和均匀的声音效果。

扎根音响设备领域30多年，音王电声股份有限公司已发展为国家级制造业“单项冠军”企业，在此次亚运会上承担了杭州奥体中心体育场与萧山区临浦体育馆等多个场馆音频设备的提供、安装、技术支持和调试等服务。音王电声股份有限公司创始人王祥贵认为，公司能成为亚运会官方音响设备供应商，一定程度上彰显了宁波制造的实力。

作为国内首个制造强国战略试点示范城市，宁波产业基础扎实，形成了以石油化工、汽车及零部件、电工电器等为支柱的产业集群。据宁波市经信局统计，当地已拥有83家国家级制造业“单项冠军”企业、352家国家级专精特新“小巨人”企业。

据不完全统计，宁波有20余家企业深度参与杭州亚运会的场馆建设及赛事保障工作，包含亚运火炬、灯光音响、智能节水、环保餐具、场馆座椅等。

杭州亚运会开幕式当晚，亚运主火炬点燃。从造型结构到点火创意，由来自宁波的浙江大丰实业股份有限公司设计打造的主火炬塔“钱江潮涌”让人眼前一亮。

从视听器材厂起家，大丰实业股份有限公司聚焦文体旅产业，数年前跻身国家级制造业“单项冠军”企业行列。该公司执行董事、副总经理丰嘉隆介绍，主火炬塔由19根形态各异的立柱排列组合，每一根立柱代表一届亚运会，通过内部动力结构驱动，可实现卷曲、伸展等动作，形成“浪潮”造型。

主火炬塔配有远程燃料泵送系统，以确保燃料能够安全稳定地输送，还有可同时控制机械、燃烧、灯光、装饰四大系统的“智慧大脑”控制系统，保持设备最佳状态。除此之外，大丰实业股份有限公司还为30余个亚运场馆提供装备和综合解决方案。

此外，作为国家级专精特新“小巨人”企业，宁波亿林节水科技股份有限公司凭借20年来深耕智能灌溉领域的技术优势，以高效节水为亮点，承接杭州亚运村的景观园林以及若干竞赛场馆的灌溉、降温等系统性工作。

“专注，让宁波制造在全国拥有自己的定位与特性。”在浙江省智能制造专家委员会副主任、宁波市智专委主任陈炳荣看来，不少企业虽然看起来“默默无闻”，实际上长期专注于细分市场，各个“身怀绝技”。

近年来，宁波市深化专精特新企业集成化培育改革，通过制定专项规划、建立企业梯度培育库、制定企业创优路径、创新开发特色应用等举措，致力于打造国家制造业“单项冠军之城”。

(责编：申佳平、陈键)

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