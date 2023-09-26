人民网北京9月26日电 （记者韦衍行）9月25日，“庞贝神话——意大利那不勒斯国家考古博物馆藏古希腊古罗马珍品文物展”在国家典籍博物馆开幕，来自意大利那不勒斯国家考古博物馆的127件（套）珍贵馆藏文物在国家典籍博物馆第七、八展厅亮相。

被火山掩埋前的庞贝和赫库兰尼姆，是深受古希腊罗马文明滋养的城市，经济发展迅速，人民生活富足，艺术创造也达到了极高的水平。公元79年，维苏威火山剧烈的喷发让庞贝顷刻间被彻底掩埋, 同样被摧毁的，还有庞贝附近的赫库兰尼姆、奥普隆蒂斯等其他市镇。被火山灰封存的古城，成为了我们了解古希腊罗马文明的绝佳线索。

这127件（套）珍贵馆藏文物包括雕塑、壁画，陶瓷、青铜、玻璃制品等多种类型，重点展品有《海中的阿佛洛狄忒》《伽倪墨得斯与鹰》《有帕里斯、海伦及阿佛洛狄忒的浮雕》《有酒神醉酒图案的双柱形柄大口瓶》等。展览结合多媒体等展示方式，营造近距离、沉浸式的观赏氛围，让掩埋在火山灰下一千多年的古城重返人间，为中国观众献上一场古希腊古罗马珍贵文物的非凡盛宴。

展览分为“梦回盛世”“古希腊罗马时期的爱情神话”“快意人生：古罗马人对美好生活的热爱”“古代艺术中的美的概念”“神话再现”五个单元，聚焦于古希腊罗马时期的爱情、奢华和美，还原庞贝古城在被火山灰掩埋前的城市面貌与民众生活，感受他们对于美好生活的热爱，追溯古希腊古罗马文明。

展览将持续展出至12月17日。

（图片由国家典籍博物馆提供）