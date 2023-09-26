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两地最快55分可达！福厦高铁将于9月28日开通运营 

2023年09月26日13:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，福州至厦门至漳州高铁（以下简称福厦高铁）将于9月28日开通运营，福州至厦门最快55分可达，两地实现“一小时生活圈”。这是继京张高铁、京雄城际后我国建成投用的又一智能高铁，标志着中国高铁在智能化领域的探索又向前迈进了一步，为智慧型交通建设注入新的动力，中国高铁技术继续领跑世界。

福厦高铁起自福州南站，经福建省莆田市、泉州市、厦门市、漳州市，接入漳州站。线路全长277公里，设计时速350公里。全线共设福州南、福清西、莆田、泉港、泉州东、泉州南、厦门北、漳州8座车站，其中漳州站为既有车站，福州南、莆田、厦门北站为改扩建车站，福清西、泉港、泉州东、泉州南站为新建车站。

福厦高铁采用基于数字化信息建模的BIM技术等智能建造技术，将设计、施工、运营等全过程实行一体化管理，形成了全线、全专业的“三维数字福厦高铁”；应用北斗导航系统、智能机器人、对环境友好的耐腐蚀钢材等技术和材料，提高了泉州湾、湄洲湾和安海湾三座跨海大桥智能建造水平；运用智能调度指挥系统，通过高效调度和控制，确保列车运行的正点率和运行效率；应用高铁灾害监测大数据分析系统，通过实时监测，及时发现并处理线路安全隐患，为列车安全运行提供可靠保障。

开通运营前，国铁集团精心组织，严格按照各项规定和标准，对福厦高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

福厦高铁最高时速按350公里运营，并安排“复兴号”智能动车组列车上线开行。开通运营初期，国铁集团每日开行动车组列车8对；四季度调图后，每日开行动车组列车最高达62对。福州至厦门、漳州最快分别55分、89分可达。

福厦高铁与规划的宁波至温州至福州高铁、正在开展前期工作的漳州至汕头高铁、预计年内开通的汕头至汕尾高铁、9月26日开通的汕尾至广州高铁连通，将组成新的更高标准宁波至广州高铁通道，是“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分，路网地位十分重要。福厦高铁的开通运营，将东南沿海城市群串联起一条“黄金旅游带”，厦门、漳州、泉州等地形成“半小时交通圈”，将极大便利沿线人民群众往来，对促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。

(责编：王连香、吕骞)
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