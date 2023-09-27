人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）根据2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动安排，9月26日为“集中教育宣传日”。金融监管总局、人民银行、证监会指导各金融机构集中开展“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”的教育宣传。

据介绍，各金融机构通过“五进入”活动，下沉教育宣传重心，贴近金融消费者，并围绕日常生活涉及的服务场景和高频事项，多渠道、多形式开展金融教育宣传。

进农村，深入农村地区、边远地区等，上海岛、下田垄、进牧区，把金融知识和惠民政策送到田间地头。组织金融村官开展教育宣传互动；开展“消保乡村万里行”活动，以多功能大篷车等为载体，通过金融知识展厅、互动游戏等，帮助消费者了解金融知识，提高反诈意识；与村镇建立“一对一”结对子，通过专题课程、义务讲解，将金融知识送到农民的村前屋后。

进社区，深入社区、街道等，通过茶话会、知识竞答、文艺演出等活动，向居民传播金融知识、提示金融风险。在营业网点辐射的周边区域积极开展“消保+”融合性公益活动；依托快递网点等开展定向教育宣传活动，宣传普惠金融相关政策；设立“投教驿站”，引导社区居民树立价值投资观念，提高风险防范意识。

进校园，针对青少年不同年龄特点，结合当前学生的兴趣点和生活需求，开展金融知识讲座、演讲、在线互动等参与性、趣味性强的“育智”活动。打造“乡村少年金融之旅”，开设公益启蒙通识课程，纳入公益支教项目，为中小学送去金融知识；创新设计消保文具等宣传材料，提示学生群体理性消费、远离非法金融活动；制作财商系列课程，引导青少年树立正确的财富观，培育理性借贷理念。

进企业，深入了解企业和员工的金融知识需求，有针对性地开展金融政策和知识普及等专场活动，帮助其更好地了解金融、便捷生活、维护权益。走进新市民集中的产业园区，通过基础金融知识讲解、观看视频、趣味问答互动等方式进行金融知识普及；广泛开展“进万企”活动，向小微企业送知识、送服务、送政策，落实国家关于恢复和扩大消费的决策部署，提振企业信心。

进商圈，走进商场、购物中心等繁华区域，通过打造专区、投放电子屏、现场答疑解惑等方式向消费者普及金融知识。在商圈打造金融服务店，为消费者提供“沉浸式”金融知识学习体验；开设消保地铁专列，在商圈换乘站投放主题海报、教育宣传视频等；联合公安交管部门，在交通繁忙路段搭建“温暖驿站”，积极开展交通事故处理、反欺诈、反洗钱、消费者权益保护等主题公益宣传活动。

金融监管总局表示，各级金融管理部门在本次教育宣传日，强化督导指导，组织全国金融机构统一行动，贴近金融消费者普及基础金融知识、提示金融风险，引导广大金融消费者学金融、懂金融、信金融、用金融。

9月15日，在“金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式上，金融监管总局局长李云泽表示，要牢固树立“为民监管”理念，始终把维护最广大人民群众根本利益作为监管工作的出发点和落脚点，用心用力用情解决人民群众急难愁盼问题，切实当好金融消费者合法权益的坚定捍卫者。此次活动目的就是要统筹金融全行业力量，广泛普及金融知识，着力提振金融消费信心，切实增强广大金融消费者的获得感与满意度。

专家表示，加强金融消费者权益保护，需要监管部门、行业协会、从业机构、新闻媒体等共同努力，协同发力，通过长期的、持续的、形式多样的工作和活动，不断地提升消费者金融素养和风险防范能力。

(责编：申佳平、吕骞)

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