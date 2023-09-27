人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰）近日，民航局发展计划司副司长张清在全球可持续交通高峰论坛（2023）民航边会上表示，党的十八大以来，民航行业全面落实“双碳”工作战略部署，砥砺奋进、实干为先，着力从“优治理”“深降碳”“稳治污”“强科技”四个方面，统筹推进行业绿色转型取得显著成效，绿色发展理念深入人心，绿色治理体系加快构建，节能降碳能力不断增强，环境治理效能持续提升。

张清表示，展望未来，中国民航将深刻把握行业绿色转型面临的新环境、新机遇、新任务，锚定 2060 年前力争实现民航碳中和的愿景目标，重点从转变观念、加强制度建设、推动重大工程建设、积极参与全球可持续民航治理四个方面久久为功，切实推动民航降碳、减污、扩绿、增长不断取得新成效、迈上新台阶。

中国工程院院士王金南立足我国民航绿色低碳发展现状和特点，作了《中国民航低碳发展战略思考》的主旨演讲，他提出，要做好航空碳排放核算、加快实施低碳转型技术、全面构建航空碳市场等系统化的减碳策略路径，助力我国民航业尽快实现碳达峰碳中和目标。

“航空运输业在全球应对气候变化中备受关注，国际民航面临较大的减排压力。”中国民航科学技术研究院院长、党委书记李郁表示，在国家双碳战略目标下，中国民航全面推动绿色转型，正在加快构建绿色、低碳、循环发展新格局。从现在到2035年，我国民航运输市场需求仍将保持较快增长速度，对绿色低碳发展的需求更加迫切。

李郁进一步表示，为此，我国民航业需要明确低碳目标，从减污降碳协同、智慧运营提效、能源低碳转型、经济手段支撑等四个方面统筹推进，最终实现航空运输的清洁化、高效化和智慧化，建成与交通强国相适应的民航绿色低碳体系，当好中国式现代化的开路先锋。

本次边会主题为绿色低碳创新发展，与会嘉宾共同探索中国民航绿色低碳发展之路，与会嘉宾一致认为，未来，中国民航绿色低碳循环发展工作将踏上新征程，民航业将坚持绿色发展理念，紧密围绕智慧民航建设主线，加大绿色创新技术应用力度，加快建成推动民航高质量发展的绿色发展体系和治理体系，实现行业发展质的有效提升和量的合理增长，加快建设交通强国民航新篇章，为推进人与自然和谐共生的中国式现代化建设进程贡献民航力量。

(责编：申佳平、吕骞)

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