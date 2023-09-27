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中国铁路迈入高质量发展新时代 为世界轨道交通发展提供“中国方案”

2023年09月27日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰）近日，国家铁路局局长费东斌在全球可持续交通高峰论坛（2023）“数字轨道交通、绿色智能发展”边会上指出，近年来，中国铁路积极推动发展方式转变，铁路基础设施和技术装备绿色化水平不断提高，铁路能耗与主要污染物排放量持续降低，数字技术与铁路业务融合发展水平加快提升，智能铁路技术体系、数据体系和标准体系初步构建，正跨步迈入高质量发展的新时代。

据费东斌介绍，近年来，中国铁路秉持“与世界相交、与时代相通”理念，坚持共商共建共享的发展原则，深化与各国在铁路领域的合作，为联通世界、沟通文明、引领发展、促进和平发挥了重要作用。

费东斌指出，中国高铁已成为享誉世界的“国家名片”。中老铁路、雅万高铁相继开通，亚吉铁路、蒙内铁路、匈塞铁路贝诺段等一批项目建成投产，中国铁路技术装备出口全球100多个国家和地区，中欧班列累计开行7.7万列、通达欧洲25个国家217座城市，与东盟国家合作打造的西部陆海新通道，目的地已拓展至119个国家和地区的393个港口，促进了铁路沿线经济大融合、发展大联动，为构建人类命运共同体贡献了中国铁路力量。

“轨道交通建设应注重推广应用和合作交流。”中国工程院院士田红旗表示，数字化的轨道交通，不仅需要理论研究和实验室验证，更需要推广应用到实际运营中。我们应该加强与国内外政府、企业和研究机构的合作交流，推广数字轨道交通的优秀案例和应用经验，促进全球可持续交通的共同发展。

“过去十年，我们坚持‘交通强国、铁路先行’，建成了世界最大的高速铁路网，铁路营业里程突破15万公里，为我国交通绿色低碳转型提供了有力支撑。”中国国家铁路集团有限公司总工程师叶阳升表示。

叶阳升指出，中国铁路作为可持续交通的“中国样本”，始终坚定不移地践行可持续发展理念，贯彻落实“双碳”战略部署，在推动全球交通可持续发展中发挥着积极作用。

轨道交通作为国民经济大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，在经济社会发展中发挥着重要作用。中国中车集团有限公司党委书记、董事长孙永才指出，近年来，中国中车聚焦产业数字化、数字产业化两大目标，建成全链开放的中车工业互联网和中车大数据中心，推动产业链企业开展数字化转型和智能化改造，致力打造中国轨道交通装备智能化生态圈。“深入践行‘五个坚持’倡议，努力为推动构建人类命运共同体贡献中国技术、中国产品和中国方案。”

近年来，我国铁路全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，铁路面貌发生了深刻变化。数据显示，我国铁路营业里程从2012年的9.8万公里增长到2022年的15.5万公里，其中，高铁里程从0.9万公里增长到4.2万公里，电化率从52.3%提高到73.8%。

费东斌表示，我国基本建成了布局合理、覆盖广泛、层次分明、配置高效、国际联通的铁路网络，形成了具有自主知识产权的高铁工程建设、装备制造、运营管理技术体系，大幅提升了铁路运输供给能力、服务品质和安全水平，为世界轨道交通发展提供了“中国方案”。

(责编：申佳平、吕骞)
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