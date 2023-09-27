人民网记者 乔雪峰

坐在列车里眺望窗外，跃入眼帘的是一望无际蔚蓝的大海，时不时的还会有海鸥从海面飞过。9月28日，我国首条设计时速350公里的跨海高铁——福州至厦门至漳州高铁（以下称福厦高铁）将开通运营，乘坐福厦高铁的旅客可享受到“坐着高铁看大海”的浪漫旅程。

据了解，全长277.4公里的福厦高铁是我国首条跨越海湾的高铁，也是福建省首条设计时速350公里的高速铁路，通车后，福州至厦门最快55分可达，两地形成“一小时生活圈”。

福厦高铁沿线，有湄洲湾、安海湾等跨海大桥。其中，湄洲湾跨海大桥全长14.7公里，海上施工长度达10.8公里。架设大桥所使用的梁段每段长40米、重1000吨，相当于3架空客A380飞机的重量。

福厦高铁是我国“八纵八横”高速铁路网上至关重要的一块拼图，沿线设福州南、福清西、莆田、泉港、泉州东、泉州南、厦门北、漳州8座客运车站，正线桥梁84座、隧道29座，桥隧比高达85.1%。

福厦高铁是继京张高铁、京雄城际铁路后我国建成投用的又一智能高铁，开启了中国沿海智能高铁建设的新篇章，通过智能建造、智能装备、智能运营技术创新的不断深化，完善沿海智能高铁建设体系。这标志着中国高铁在智能化领域的探索又向前迈进了一步，为智慧型交通建设注入新的动力，中国高铁技术继续领跑世界。

据了解，开通运营前，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）严格按照各项规定和标准，对福厦高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该线路满足高速铁路安全、稳定运营要求，具备开通运营条件。

国铁集团相关负责人表示，福厦高铁最高时速按350公里运营，并安排复兴号智能动车组列车上线开行。开通运营初期，国铁集团每日开行动车组列车8对；四季度调图后，每日开行动车组列车最高达62对。福州至厦门、漳州最快分别55分、89分可达。

此外，据该负责人介绍，福厦高铁与规划的宁波至温州至福州高铁、正在开展前期工作的漳州至汕头高铁、预计年内开通的汕头至汕尾高铁、9月26日开通的汕尾至广州高铁连通，将组成新的更高标准宁波至广州高铁通道。

该负责人表示，福厦高铁的开通运营，将东南沿海城市群串联起一条“黄金旅游带”，厦门、漳州、泉州等地形成“半小时交通圈”，将极大便利沿线人民群众往来，对促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。

“来福建，坐火车，一路山海一路歌。” 福建省文化和旅游厅一级巡视员吴立官表示，福建省将抓住福厦高铁全线开通运营契机，以高铁为引，串出最美八闽风景线，进一步释放铁路独有的“大交通”与“大客流”优势，促进旅游与铁路融合发展。