9月27日凌晨，我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。执行本次发射任务的星箭均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。

长征四号丙运载火箭是常温液体三级运载火箭，性能优良、用途广泛。针对不同类型卫星，长征四号系列运载火箭可采取灵活的发射方案，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭一星或多星发射，其太阳同步圆轨道运载能力可达3吨（轨道高度700公里）。

9月27日4时15分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波摄）

本次发射的遥感三十三号04星主要用于科学试验、国土资源普查、农产品估产及防灾减灾等领域。卫星研制团队持续强化发射场试验过程质量管控，严格按照试验细则要求认真执行，每一次试验都仔细核对测试数据，并与之前的测试结果进行横向一致性比对，确保整星质量零问题。（记者宋晨）

9月27日4时15分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波摄）

9月27日4时15分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波摄）

9月27日4时15分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波摄）

9月27日4时15分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波摄）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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