吴德峰 宋子节 杨睿 陈新辉

原标题：共享发展机遇 携手书写千年丝路新篇章

跨越千山万水，穿越千年时光，一幅丝路的画卷徐徐展开。这条路曾见证着中西方商贸往来的繁华图景，如今又谱写着合作发展、民心相通的新诗篇。

“为了使我们欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’。”2013年9月，中国国家主席习近平的一席话，翻开丝绸之路新的辉煌篇章。

“把基础设施‘硬联通’作为重要方向，把规则标准‘软联通’作为重要支撑，把同共建国家人民‘心联通’作为重要基础，推动共建“一带一路”高质量发展……”

十年来，共建“一带一路”已成为深受欢迎的国际公共产品和合作平台，追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。

基础设施“硬联通” 建成共同发展的康庄大道

2023年7月，驶离郑州国际陆港的中欧班列。人民网记者 唐宋摄

时针拨回十年前的7月18日。

伴随着一声悠扬的汽笛，满载货物的火车驶出郑州国际陆港，标志着我国中部地区首条直达欧洲的国际货运班列成功开行。

大道越平川，亚欧一线牵。

十年来，从黄海之滨的江苏连云港，到西部边陲新疆的霍尔果斯，丝绸之路经济带沿途地区逐渐建设形成以现代数字技术为基础的铁路、公路、航运、航空、管道、信息等硬件互联互通的新型基础设施体系。

——2022年，中欧班列长安号的全年开行量4639列。从最初五年开行486列，如今实现“井喷式”增长，开行量、货运量、重箱率等核心指标均稳居全国前列。

——2023年8月，每天20余列中欧（中亚）班列经过霍尔果斯铁路口岸，带着“中国制造”源源不断走向中亚、欧洲市场。

“铺就一条通往共同发展繁荣之路”。截止7月29日，今年中欧班列累计开行已达1万列，较去年提前22天破万列，发送货物108.3万标准箱，同比增长27%。

2014年6月15日，随着首班卢森堡货航“郑州号”顺利启航，标志着郑州—卢森堡国际货运航线正式开通，成功架起横贯中欧的货运“空中丝绸之路”。

“在发展货运中，‘空中丝绸之路’是一个里程碑式的战略推手。为原材料和产品在全球的快速流动提供了高效的物流解决方案，促进了中国与欧洲有关国家的人员和贸易往来。”郑州经开区党工委书记李小虎介绍。

江苏连云港，村民进行直播销售。范尧摄

“新鲜的大虾刚到，各位家人们拼手速、拼网速抓紧抢购，1、2、3，上链接……”下午3点，江苏连云港市赣榆区石桥镇木套港码头，当地村民李宁架好聚光灯和手机支架，开始当天的直播。

电商交易额94亿元，同比增长30.56%，快递上行量6742.42万件，同比增长33.20%……这是今年上半年连云港赣榆区交出的“成绩单”。

从河南保税集团率先获批开展跨境电商零售进口药品试点，到兰州新区首列数字化“中吉乌”国际多式联运货运班列顺利发运，多地着力打造全球跨境数字贸易产业集聚区、逐渐形成集总部办公、综合货站、展示交易、金融结算、仓储物流和设备设施于一体的跨境电商生态圈，跨境电商发展成就引人注目。

“硬联通”铺就一条互利共赢、繁荣发展之路，为推动共建“一带一路”高质量发展写下生动注脚。从此，山不再高，路不再长。

规则标准“软联通” 搭起顺畅便捷的沟通桥梁

中哈（连云港）物流合作基地数字化调度中心大屏上，工作人员熟练地调出远在4000多公里外的哈萨克斯坦“霍尔果斯—东大门”无水港画面，一排排中国品牌轿车正静静等待发往中亚各国。除了共享实时画面，中方还设计开发了无水港生产管理系统。

如果说“硬联通”架起了丝路的“筋骨”，那么“软联通”则为丝路疏通了血脉。

完善的口岸体系、便利的通关条件让新疆塔什库尔干县商人来提甫江·木塔里甫对经营生意充满信心。接受记者采访时，他正打算前往塔吉克斯坦沟通矿产合作以及外贸生意。“中亚国家对于中国生产的日用品、电子产品需求很大，市场广阔，而通关条件与贸易规则的便利化让生意越来越好做。”谈起生意前景，来提甫江满怀信心。

塔城巴克图口岸在全疆率先完成落地加工“整进整出”。据乌鲁木齐海关统计，今年前7个月，塔城巴克图口岸进出口货运量36.3万吨，超2022年全年总量。

图为塔城巴克图口岸。塔城融媒体中心 张亭宇摄

通关便利化，商机遍天下。如今，多个省份着力为进出口企业提供便利服务。截至2022年底，中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与23个国家建立“丝路电商”双边合作机制，为推动共建“一带一路”高质量发展写下生动注脚。

新疆喀什，中顺电子商务（新疆）有限公司门前，停着一排排来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国的外籍货车，车前都贴着醒目的“TIR”标识，此标意味着车辆可在各TIR实施国之间便捷通关。这对于精密仪器等对运输安全及时效要求较高的货物尤为便利。

自1993年以来，甘肃省治沙研究所举办了44期援外技术培训班，荒漠化防治、生态恢复、防护林可持续发展及产业发展技术等国际培训班。其中，来自33个共建“一带一路”国家的400多名学员参加了培训。

中亚国家自然条件、农业种植与新疆相似。新疆天业集团将膜下滴灌技术向中亚国家示范推广，面积合计超过50000亩。

2021年，中国与共建国家进一步加强规则标准对接互认，规则标准“软联通”成效显著。

在中国中铁装备集团盾构总装车间内，工人们忙碌而有序地作业。一台台体积庞大的盾构机引人注目，它们将被应用于地铁、铁路、公路等工程建设中。

图为中铁装备集团盾构总装车间。人民网记者 唐宋摄

“2021年，由中国制造的硬岩掘进机‘高加索号’在格鲁吉亚公路隧道正式掘进，完全采用中国设计、中国标准，由中方独立制造，这台设备是中铁装备服务全球地下工程建设的有力见证。”中铁装备集团国际事业部欧洲部负责人宁浩淞介绍。

规则标准是促进互联互通的重要桥梁和纽带。提升规则标准“软联通”水平，将更好畅通贸易和投资合作渠道，为促进全球互联互通做增量，为共同发展增添新动力。

各国人民“心连通” 奏响民心相通的幸福之歌

相知无远近，万里尚为邻。

“在我的家乡的马路上，中国品牌汽车越来越多。”在中国工作的哈萨克斯坦小伙马合江直言，中国商品在当地已经成为“高性价比”的代名词。

“周围很多亲戚朋友都在这里工作，跨国上班是一种很好的就业选择。”在中国首个跨境经济合作区——中哈霍尔果斯国际边境合作中心，哈萨克斯坦姑娘高哈尔每天和母亲乘坐班车来到中心一家皮草店上班。

惠及百姓，润物无声。

十年来，惠民生成为共建国家民众体会最为深刻的关键词，医疗、科技、文旅、生态等领域的合作不断拓宽，搭建起各国民众民心相通的桥梁。

携手照亮生命之光，医疗合作架起“健康丝绸之路”——

8月的最后一天，200多名来自中国、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国家的政府官员、专家和学者齐聚乌鲁木齐，共同拓宽传统医学在中亚国家的交流合作。

新疆医科大学第一附属医院专家团队与哈萨克斯坦国立科学研究中心的专家对患者进行跨国远程会诊。人民网记者 许峥摄

7月19日，新疆医科大学第一附属医院多学科肝移植团队抵达哈萨克斯坦国立医学科学中心，在双方专家团队的通力合作下，为患有多发泡型包虫病（被称为“虫癌”）的伊女士实施了离体肝切和自体肝移植术。

这是新疆医科大学开展“一带一路”医学合作的案例之一。双方通力合作，为患者再度照亮了生命之路。

哈萨克斯坦国际信息研究院院士弗拉基米尔·斯捷尔马赫坦言：“在‘一带一路’倡议中，医疗卫生领域交流所强调的人道主义合作发挥着重要作用。”

合作培养中外学子，教育交流书写“青春丝绸之路”——

今年暑假，就读于西北工业大学的土库曼斯坦留学生艾思瑞参加了学校组织的“新丝路 新能源 新青年”系列学习实践活动。同学们从西安出发，到延安、敦煌等地更加深入地了解中国。

“在这支暑期实践队伍中，很多像我一样来自中亚的留学生，大家都积极响应‘一带一路’倡议，投身到文化交流的实践中去。”艾思瑞开心地说。

同样来自土库曼斯坦的别克波迪耶娃·古扎丽，此时正在新疆医科大学附属中医医院学习医学。“在我的国家，医生是很受人尊敬的职业。近些年中国的医学教育事业发展得很好，我希望能在这里学到精湛的医术。”古扎丽说。

携手共推交流互鉴，文化沟通架起“多彩丝绸之路”——

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。

金秋九月，敦煌正在举办一场盛会——第六届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会，50多个国家、地区和国际组织的1200多名嘉宾参会，“敦煌时间”世人瞩目。

“‘一带一路’倡议提出后，敦煌研究院积极推动同各国学者交流，通过不断推出最新研究成果，向世界各国展示敦煌文化特性与博大精深，以及它所体现出来的中华文明的包容性、交流性。”敦煌研究院院长苏伯民指出，“随着‘一带一路’倡议不断深化实施，不同国家、民族之间的人员交流越来越频繁，更多人将了解敦煌文化的开放性和包容性，这也是中华民族的特性。”

人文交流是民心相通的最佳载体。

7月下旬，来自亚洲、欧洲、非洲的十多个国家和地区的1000多名艺术家齐聚天山脚下，共赴第六届中国新疆国际民族舞蹈节之约，以舞为媒，以舞会友。

8月，午后的喀什古城，百年老茶馆第四代继承人的弟弟阿卜杜拉正在热情地招呼着来往的客人。“内陆地区与共建‘一带一路’国家的游客络绎不绝，他们喜欢喀什地域风情和多彩的中国文化，我和很多人都成为了好朋友。”阿卜杜拉笑容满满。

从连云港花果山到敦煌鸣沙山，从西安古城到喀什古城……人们张开怀抱欢迎着五湖四海的宾朋，文明交流的多彩之花沿着丝绸之路经济带次第盛放。

从“潮来白浪卷青沙”的连云港，穿过“长安大道横九天”的三秦大地，跨越“明月出天山，苍茫云海间”的河西走廊，到“千树万树梨花开”的大美新疆。十年来，“一带一路”互学互鉴、互利共赢的佳话不断传唱。

(责编：罗知之、吕骞)

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