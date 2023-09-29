苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔

作为全球最大的可再生能源市场，中国持续通过其可再生能源产业链支持全球能源转型。中国将在实现应对气候变化相关行动议程中发挥关键作用

当前是应对气候变化的重要时刻。今年，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）将在阿联酋举行，中国的引领作用对于确保大会取得成功至关重要。

全球能源监测组织今年早些时候指出，中国有望在2025年实现太阳能和风能装机容量达到1200吉瓦，并提前5年实现2030年清洁能源发展目标。中国取得的成绩展现了习近平主席在5年前提出要加快构建生态文明体系时所阐述的愿景。

我们见证了中国推动转型变革的强大能力。按照世界银行标准，过去数十年，中国贫困人口减少了近8亿。作为全球最大的可再生能源市场，中国持续通过其可再生能源产业链支持全球能源转型。中国还计划在“十四五”期间加快电网基础设施智能化改造，在提升效率的同时更好地促进能源清洁低碳转型。鉴于中国在生态文明建设和应对气候变化领域所取得的成绩，以及阿联酋同中国之间的紧密关系，我们期待中国在全球应对气候变化进程中发挥更大引领作用。

本月初，《联合国气候变化框架公约》秘书处发布报告，分析了自2015年《巴黎协定》通过以来全球气候行动的进展情况。报告显示，为实现遏制全球变暖的目标，各方需要采取更多行动。作为COP28主席国，阿联酋将以谦虚的态度承担这一巨大责任。我们认为，只有扩大可再生能源的规模，才能逐步减少化石燃料的使用。因此我们呼吁，到2030年将全球可再生能源产能增加两倍。我们还制定出一个行动议程，旨在以充分的包容性为基础，快速推进公平有序的能源转型，解决气候融资问题，并关注人民的生活和生计。

阿联酋同中国建立了全面战略伙伴关系，多年来两国经济、社会、环境等各领域交流合作十分密切。我们正邀请中国企业界派代表团积极参加COP28，以展示中国取得的绿色发展成就，并进一步探索合作推动绿色低碳发展的道路。我相信，中国将在实现应对气候变化相关行动议程中发挥关键作用。

中国有能力在减缓和适应气候变化这两大方面发挥重要作用。例如，气候变化对卫生健康系统的威胁日益增加。中国卫生健康事业快速发展，可以在协助应对气候变化所带来的健康风险方面发挥更大作用。此外，作为全球最大的粮食生产国与农业技术领导者之一，中国可以助力构建可持续的粮食系统。

对于世界各国尤其是全球南方国家而言，资金是实现应对气候变化议程的关键。为优先建设可持续、富有韧性的基础设施，更好地保护人民的生命和生计，同时帮助发展中国家实现减排目标，可获得、可利用、可负担的投融资必不可少。通过共建“一带一路”，中国发挥自身优势，在新兴市场国家和发展中国家推动技术的规模化应用。我们相信中国可以成为推动全球南方国家清洁能源发展的重要合作伙伴。

我将与中方同事探讨如何共同确保COP28取得成功。我们将利用已有资源，推动气候行动迈入绿色和可持续增长新阶段，将生态文明理念带到世界更多地方。

（作者为联合国气候变化迪拜大会候任主席、阿联酋工业和先进技术部部长）

《 人民日报 》（ 2023年09月29日 03 版）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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