原标题：共享商机 共谋发展

第134届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日至11月4日在广东广州举办。9月28日，国务院新闻办公室举行发布会介绍有关情况。

“本届广交会与上届比，呈现出很多新变化、新亮点。”商务部副部长郭婷婷说，近期组织开展了广交会2.3万家参展企业问卷调查，显示广大参展企业对本届广交会充满期待。期盼在广交会与世界各地的采购商见面，共享商机，共谋发展。

郭婷婷介绍，本届广交会展览面积更大，较上届增加了5万平方米，展区增至55个，相应扩展了新能源汽车及智慧出行、新材料及化工产品等展览题材。

参展企业数量更多、质量更好。首次参展企业超4900家，拥有专精特新“小巨人”、国家级高新技术企业等称号的优质企业大约4600家。展品结构进一步优化，新品首发首展首秀活动超过200场，新展品约68万件，其中新能源、工业自动化等高技术含量、高附加值的新展品约10万件。

采购商到会更便利。已通过224家我驻外使领馆经商机构、67家外国驻穗总领馆、189家广交会全球合作伙伴，广泛开展招商。协调各使领馆开通“绿色通道”，提高签证效率。

服务保障更优化。在展馆、酒店、机场共设置237个办证点，比上届增加了140个。从10月12日即开始现场24小时办证，让境外采购商一下飞机、一到酒店就可以很便捷地办证。加大交通疏导，完善应急通行措施，增设引导标识，让展客商出行更加顺畅。

线上对接更精准。完善了线上平台的101项功能，方便参展企业查询采购意向，进行商机线索管理。突出展品特点，增设行业属性参数，方便采购商在线搜索。与线下展实现联动，展前就组织采购商在线进行预对接、预匹配，提高供采双方对接效率，更好促进成交。

配套活动更丰富。将举办绿色贸易和贸易数字化2场专业论坛，电子家电、医疗器械等5场行业论坛，以及10余场“贸易之桥”贸易促进活动。继续举办广交会设计创新奖。还设立了贸易服务专区，邀请物流仓储、金融服务、检测认证等200多家机构参展。

广东省副省长张新介绍，本届广交会有“四大亮点”值得重点关注：融合线下线上途径、突出产业科技元素、在交通方面通达便利水平大幅度提升、商旅体验实现新飞跃。广交会期间一直是国际航线需求旺季，预计本届广交会从展馆到港澳之间的往返需求也会比往届大幅度增长。为了应对两条线，国际航线、港澳航线参加广交会，推出了大湾区一体化的交通便利措施。

关于国际航班情况，民航局运输司司长梁楠补充说，民航局将继续鼓励和支持中外航空公司在国际航空运输市场加大运力投入，积极恢复国际客运航班。广交会期间，民航局将及时审批航空公司的加班、包机或公务机申请，确保广交会客商往来顺畅。

广交会是中国对外贸易的重要渠道和对外开放重要窗口。外交部领事司负责人童学军表示，将全力为境外客商来华提供便利：持续优化签证政策、提速换挡签证办理、“绿色通道”畅通无阻。

“本届广交会境外采购商报名踊跃、来源地广泛，重点市场参会稳中向好。”中国对外贸易中心主任储士家说，截至9月27日，共有来自215个国家和地区的采购商预注册，较第133届广交会同期增长23.5%。（本报北京9月28日电 本报记者 张 翼）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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