原标题：青海“引大济湟”工程实现全线通水

新华社西宁9月28日电（记者陈杰、李宁）9月28日，青海“引大济湟”北干渠、西干渠工程先后成功通水，这标志着“引大济湟”工程实现全线通水。该工程全线通水后，向湟水流域的年供水量约5.26亿立方米。

“引大济湟”工程是青海最大的跨流域调水工程，是国家水网规划中的172项重大水利工程项目之一。工程南北贯通大通河、湟水两大流域，东西联通西宁、海东两市水系，是青海东部城市群的水资源保障工程和黄河流域生态保护和高质量发展的支撑工程。

“引大济湟”工程由石头峡水库、调水总干渠、黑泉水库、北干渠一期工程、北干渠二期工程及西干渠工程组成，总投资146.34亿元。工程干支渠总长达1143公里，连通5座重要水库和272个隧洞。工程受益范围覆盖青海1州2市5县（区）的75个乡镇，通过调节宝库河流域和大通河来水，为湟水流域农业、工业、生态和城镇生产生活供水。

据了解，工程实现全线通水后，每年可减少输入黄河的泥沙44.8万吨，有助于湟水流域生态系统恢复；实现大量山区农田“旱改水”，并为东部城市群300万人提供饮用水供应，为青海东部地区提供水资源保障。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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