原标题：仰观宇宙之大——“看见”黑洞自旋的“90后”女科学家崔玉竹

新华社杭州9月28日电（记者朱涵）人类首次“看见”的黑洞M87，被证明确实在自旋。27日晚，这项由45个机构组成的国际科研团队完成的重大发现，发表于《自然》杂志。论文的第一作者兼通讯作者，是“90后”青年女科学家、之江实验室博士后崔玉竹。

2019年，事件视界望远镜（EHT）合作组织发布人类历史上第一张黑洞照片，揭开了黑洞M87及其周围环境的神秘面纱。这一年，崔玉竹作为参与者，在发布会现场捧着人类首张黑洞照片激动不已。

如今，这名年轻的中国女科学家，为黑洞M87自旋提供了有力观测证据，站到了聚光灯下。

2019年4月10日，崔玉竹展示人类史上首张黑洞照片。新华社记者 杜潇逸 摄

“通过分析2000年至2022年期间的观测数据，我们发现M87星系中心黑洞喷流呈现周期性摆动，摆动周期约为11年，振幅约为10度。”崔玉竹说，这一成果符合爱因斯坦广义相对论的相关预测。

崔玉竹说，黑洞M87看起来像一个拖着长“尾巴”的火球，这条“尾巴”便是黑洞的喷流，它是研究黑洞自旋的关键。天文学界普遍认为，这条“尾巴”的指向有一个相对固定的角度。但在2017年一次处理东亚VLBI（甚长基线干涉测量）网观测数据的过程中，崔玉竹发现，这个指向发生了变化。

“和过去的数据图像相比，2017年的喷流指向发生了大约5度的偏转。长期看同一个东西，一旦它发生变化，你是能够敏锐地捕捉到的。”崔玉竹回忆道。这个细微的变化引发了崔玉竹的极大兴趣，引发了一场6年的“科研长跑”。

6年时间，崔玉竹处理了国际VLBI网自2000年以来对于黑洞M87的170次观测数据。“这是目前VLBI观测领域时间跨度最长、数据量最多的一项研究工作。”她说。

这6年中，有许多个睡在办公室的夜晚、无数次睡眼惺忪的跨时区讨论会，崔玉竹感到过迷茫，也想到过放弃。“但只要一想到自己对天文研究的初心和向往，我就咬紧牙关继续坚持，最终功夫不负有心人。”她说。

“小时候的我，总是好奇，星星的后面到底是什么；现在的我，希望和志同道合的研究伙伴一起，继续勇敢地去探索黑洞。”崔玉竹说，做天文研究让人胸怀整个宇宙，探索未知、获得新知，这件事本身就很美妙。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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