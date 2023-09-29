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特写：探访我国首条时速350公里跨海高铁

2023年09月29日09:12 | 来源：新华网
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原标题：特写：探访我国首条时速350公里跨海高铁

9月28日上午9时15分，我国首条设计时速350公里的跨海高铁正式开通运营。记者从福州南站登上复兴号智能动车组G9801次列车，开启了首趟高铁跨海之旅。

“智、美、快”是此次乘车最直观的感受。

记者走进车厢，浓浓的科技感扑面而来，座位靠背后方设有USB充电口，解决了乘客电子设备充电的“老大难”问题；卫生间新增智能照明，乘客进入后，能自动调节灯光亮度；车厢内有盲文标识，视障旅客可以据此找到自己的座位……中国铁路南昌局集团有限公司福州客运段G9801次列车长车艳雪介绍，席位的显示屏上还有座位预留信息，红色代表当前站座位已售，黄色代表当前站未售、前方站已售，绿色代表未售。

智能动车组列车的“玄机”不止于此。具体而言，车体采用低阻力线型头型和平顺化设计，可减少3%到5%的空气阻力；按照人机工程原理全面升级的座椅、电动腿靠等，大幅提升了座椅独立空间和乘坐舒适度。此外，智能传感、智能监测、智能诊断等技术，为行车安全提供更好的保障，提升了动车组运维的智能化水平。

“快看显示屏！”有旅客惊呼。9时32分，记者抬头看见，显示屏上显示列车第一次达到时速351公里。

不久后，列车驶入第一座跨海大桥——湄洲湾跨海大桥，旅客纷纷拿出手机打卡、拍照。

乘客李俊锋是泉州市泉港区福州大学石油化工学院的一名辅导员，但家在福州，每两周往返一次。他告诉记者，以往每次回家需要跑到隔壁县城乘坐火车，今天坐上了家门口开通的福厦高铁。“太美了！蓝蓝的大海，随手一拍就是大片，忍不住分享给亲朋好友。”李俊锋说。

记者坐在座椅上俯瞰窗外，只见一望无际的碧蓝海水，成片的渔排，还有浪花拖尾的船只……海景图如诗如画，令人陶醉。

作为我国首条真正意义上的海洋环境高铁，福厦高铁集结了湄洲湾、泉州湾、安海湾三座跨海大桥，旅客“坐上高铁去看海”的愿望成为现实。而且，列车跨海不减速，时速350公里的高铁列车开过650米长的安海湾特大桥主桥用时不到7秒，跨过整个海域也只需98秒。

“往常穿梭于福州、厦门间的动车通行时长在一个半小时到两个小时，现在最快只需要55分钟，都能实现每天来回坐车跨城上下班了，特别方便。”经常往返福州、厦门两地的旅客王茜说。

中国铁路南昌局集团有限公司客运部工程师徐甜甜介绍，为了更好满足客运需求，福厦高铁组织“公交化”运行，推出次票（月票）、定期票等新型票种，新增高铁站开通“铁路e卡通”业务，可以实现旅客“在途”和进出站快速集散。

10时16分，列车稳稳抵达厦门北站。在福厦高铁厦门北站换乘中心，只见这里的屋面形似浪花绽放，龙舟式燕尾脊气势冲天。

中铁建设集团福厦高铁厦门北站项目部副总工程师陆飞介绍，福厦高铁厦门北站低碳智能有内涵，其中隐藏着一扇1400平方米的巨大天气感应式智能天窗，可实时监测光照强度、风力大小、降雨及室内外温差等，然后自动开合。换乘中心屋面安装的是智能光纤系统，可自动跟踪采集阳光，不仅可以提供明亮舒适的环境，还能节能降耗，全年可节约用电约72万千瓦时。

历经6年建设，福厦高铁从“规划图”变成了“实景图”，开启了我国沿海智能高铁建设的新篇章。（记者周义、樊曦）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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