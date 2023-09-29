原标题：巩固好势头 形成新动力——9月全国各地经济社会发展观察

时至金秋，各地农田“丰”景如画，企业车间紧张忙碌，车站码头人流如织……

9月，三季度中国经济即将收官。各地各部门坚定信心、锐意进取，推动经济持续回升向好的政策进一步显效，以高质量发展为指引，中国经济大循环动力不断释放，经济运行彰显积极信号。

观察之一：密集展会折射新动力“焕新”加快

插着“翅膀”的智能电动飞行汽车、万次循环充放电储能电池、零下40摄氏度也能自由刮刷的新材料雨刷……9月初在重庆举行的2023中国国际智能产业博览会上，新能源汽车领域的创新产品科技感十足。

本届智博会上，80余家链长链主企业和400余家产业链上下游核心企业、近3000个源头创新和前沿成果集中亮相，折射出我国科技企业自主创新实力不断增强，新动力持续“焕新”。

加快形成新质生产力，增强发展新动能。推进中国经济高质量发展，要更加依靠科技创新驱动产业变革，提高全要素生产率，建设现代化产业体系。

9月，一系列聚集各类“科技范”产品的大型展会密集举行，成为观察新动力形成的重要窗口：

2023年中国国际服务贸易交易会上，60余家企业和机构在人工智能、金融科技、医疗健康、文化创意等领域首发一批新产品、新技术，引领行业创新趋势；

第23届中国国际工业博览会上展出的新能源汽车充电机器人、水下无人机、协作机器人等产品，展现出我国机器人等新产业的蓬勃发展……

“战略性新兴产业、未来产业，是构建现代化产业体系的关键。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，透过9月密集举行的各类展会，不难窥见中国的先进制造、海洋产业、新能源汽车、数字经济等新产业活力涌动。

【记者观察】加快形成促进高质量发展的新动力，关键在于以科技创新引领产业发展。一系列重要展会折射出新动力正“焕新”加快，当前各地也正紧紧围绕构建现代化产业体系，强化创新驱动，筑牢实体经济。

观察之二：“双节”假期将至 激发消费活力

沙漠、星空、黄河交织的奇观，让宁夏中卫沙坡头景区成为当地热门旅游目的地。近日，沙坡头景区举办的“2023宁夏星空旅游大会”，吸引了大批年轻人聚集。中秋、国庆“双节”将至，当地一家以观星为主题的特色沙漠酒店“一房难求”，假期预订率达100%。

9月23日，杭州亚运会开幕。杭州文旅大数据预测，杭州亚运会期间，杭州将迎来超2000万人次游客，预计3个月将带来500亿元消费收入……亚运会与“双节”假期叠加，杭州的消费吸引力“拉满”。

“世界超市”义乌也展现出亚运经济的红利。走进义乌国际商贸城的体育用品经营区域，各色产品门类齐全、琳琅满目，采购商人来人往，耳边交织着各国语言，多家体育用品商铺近期订单增长迅猛。今年以来，每天进出义乌国际商贸城的客流量平均超过20万人次；前8个月，义乌市出口3360.4亿元，同比增长20.4%。

日交易额超16亿元，日发送快递400万件……临近假期，山东临沂商城内一片火热，深夜的电商产业园依然灯火通明，物流园区货运订单不停，体育器材、办公用品、玩具等商品频繁出库，准备运往全国各地。

“南义乌，北临沂”，南北两大批发市场的繁忙场景凸显出长假前持续升温的消费热情。

商务部新闻发言人何亚东介绍，商务部正在组织开展“金九银十”系列促消费活动，推出“情满中秋 礼迎国庆”“诚信兴商 信用惠民”等消费场景，活跃消费市场。

北京引导全市各类经营主体举办500余项促消费活动；重庆提出12条措施促进和扩大家居消费；黑龙江将发放5000余万元消费券……各地也密集出台鼓励消费的政策举措，全面激发假期消费市场活力。

【记者观察】全国多地陆续发布消费刺激政策，推动消费需求逐步回暖。国家统计局数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长4.6%，比上月加快2.1个百分点。“双节”假期将至，消费活力将进一步显现，我国消费市场呈现出稳步复苏的良好态势。

观察之三：秋粮生产有望再获丰收

将丰收五谷倒入“丰收之碗”、邀请观众品鉴乡村美食……2023年中国农民丰收节全国主场活动9月23日在安徽芜湖开启，现场各类活动精彩纷呈，洋溢丰收喜悦。

“别小看这一粒粮食，今年收获要经过极端天气、病虫害等多道关口，惠农政策、科技赋能、订单农业是粮食增产的三大‘秘笈’。”芜湖市湾沚区水稻大户贾贤荣说。

在山东肥城，庄稼的长势同样喜人。“一亩地能多打200多斤。”看着收获在即的玉米地，肥城安驾庄镇南双村党支部书记肖思强说，“今年用了密植技术，加上好品种，又是不错的丰收年。”

据农业农村部消息，今年秋粮面积稳中有增，特别是高产作物玉米面积增加较多。目前全国秋粮陆续开镰收获，丰收在望。

国家粮食和储备局预测，今年秋粮商品粮收购量仍将保持较高水平，预计旺季收购量约2亿吨。目前夏粮旺季收购已近尾声，主产区收购超过6300万吨。各地正做好仓容、资金准备，确保农民“好收成”变成“好收入”。

【记者观察】今夏我国风雹等灾害多点散发，华北、东北强降水引发严重洪涝灾害，获得丰收来之不易。在全球局势持续动荡、国际粮价高位波动中，我国全年粮食生产有望再获丰收，将为推动经济持续回升向好、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供有力支撑。

观察之四：房地产市场正发生新变化

9月25日，多家银行开始批量下调存量首套房贷利率。当日不少借款人已经通过手机银行App等渠道查询到自己房贷利率下调的结果。

“下调后，我每月房贷还款能少1000多元。”成都的赵先生给记者算了一笔账：他2022年1月签订首套房房贷合同，贷款金额130万元，本次贷款利率可以下调到4.3%，一年就可以省下超1.2万元。

除了批量下调存量首套房贷利率，各地房地产市场陆续迎来诸多新变化。9月以来，已有包括沈阳、南京、济南、郑州、合肥等十余个城市宣布取消限购政策。具体看，沈阳从取消限购限售、优化住房信贷等8个方面出台26条政策措施；南京在全面取消限购的同时，为缩短二手房出售和新房购买周期，推出“换新购”服务……

各地频频出台的政策提振不少购房者的情绪。数据显示，9月11日到17日一周，南京新房认购1075套，环比上涨34.4%；成交量690套，环比上涨27.8%。沈阳市解除限购区域的一些楼盘客户到访量明显增加。

【记者观察】各地适时调整优化房地产政策的步伐加快。随着相关政策优化调整，对房地产市场拉动作用逐步显现。按照因城施策原则，各地正不断用好政策工具箱，稳定居民预期，促进房地产市场平稳健康发展。

观察之五：自贸试验区迎来十周年 彰显高水平开放

在上海自贸试验区临港新片区，特斯拉上海超级工厂9月迎来了重要时刻：在自己的第200万辆整车下线后，不久又下线了特斯拉全球第500万辆整车。

“开局冲刺容易，但每天保持冲刺速度非常难，这背后离不开上海特别是自贸区临港新片区优质的营商环境。”特斯拉公司全球副总裁陶琳说。

自贸试验区不仅成就了“特斯拉速度”，还有超过360家新能源汽车上下游产业链企业受益于自贸试验区的政策红利。2013年9月，中国第一个自贸试验区在上海揭牌运行。到今年9月，中国自贸试验区发展已走过十个年头，从“一枝独秀”到“雁阵齐飞”。目前中国已拥有21个自贸试验区，以高水平对外开放推动构建新发展格局。

10年间，共有302项制度创新成果从自贸试验区走向全国，目前自贸试验区制度创新呈现稳步推进态势。商务部综合司司长杨涛说，自贸试验区以不到千分之四的国土面积，吸引了占全国18.4%的外商投资。

【记者观察】作为高水平改革开放“试验田”，自贸试验区打造了中国开放发展的生动样板。各地自贸试验区正立足自身特色和优势加快探索，持续深化集成性改革和制度型开放，推动产业发展、功能提升取得更大突破。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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