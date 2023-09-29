原标题：中国最快跨海高铁开通 为两岸融合发展添动力

28日上午9时15分，“复兴号”智能动车组G9801次列车从福建省会福州出发，沿着台湾海峡西岸的海岸线，向闽南厦门的方向疾驰。自此，全长277公里的福州至厦门至漳州高铁（福厦高铁）全线开通。

当车厢中的智能宽屏显示“列车当前速度351km/h”字幕时，乘客们发出欢呼。作为中国首条设计时速350公里的跨海高铁，福厦高铁“开行即达速”，是目前中国运行时速最快的跨海高铁。

首发列车从福州南站出发途经莆田市、泉州市，驶过湄洲湾、泉州湾和安海湾3座跨海大桥，抵达终点厦门北站，全程约1小时。

9月28日，复兴号智能动车组从福厦高铁乌龙江大桥上驶过（无人机照片）。新华社记者 林善传 摄

抗风：跨海过桥不减速

银灰色的湄洲湾跨海大桥仿若长虹横贯海湾，背景是辽阔的海天，“复兴号”从桥上疾驰而过。乘客们不约而同被车窗外壮美的海景吸引，连连赞叹。

福厦高铁在海上穿行长度19.9公里，三跨海湾是这条高铁最大的特色，也是建设过程中的最大挑战。

“建设中要破解海峡风浪大、海域水深、海洋环境腐蚀性强等工程技术难题，同时大桥还位于台湾海峡西岸地震高烈度区。”中国铁建铁四院福厦高铁项目部经理李平卓说。

200多项专利、30余项科技创新……福厦高铁点亮了沿海智能高铁建设新的“科技树”，3座跨海大桥均破纪录。湄洲湾跨海大桥是中国首座跨海高铁矮塔斜拉桥，泉州湾跨海大桥是中国首座跨海高速铁路桥，安海湾特大桥是世界首座无砟轨道跨海大跨斜拉桥。

一系列工程技术“黑科技”使跨海大桥具有了良好抗风性能，实现福厦高铁能够在8级大风下不限速、11级暴风下不封闭交通。

9月28日，G9801次复兴号智能动车组从福厦高铁福州南站开出。新华社记者 林善传 摄

智能：新型“复兴号”动车组

“福厦高铁让我们积累了丰富的跨海高铁勘察设计、施工建造、运营管理等方面经验，为将来建设跨台湾海峡的高铁提供有益借鉴。”东南沿海铁路福建有限责任公司副总经理饶惠明说。

福厦高铁采用的“复兴号”是中国最先进的智能动车组之一。车厢科技感十足：座椅增加了电动腿靠并配备充电接口；商务座席一人一舱，有无线充电、影音电视，扶手旁设有智能化触屏控制面板；全车设有数千个监测点，对列车的电气电路、客室环境等进行“全息化”监测。

“旅客们的乘坐体验都非常棒。”列车长车艳雪说，“复兴号”拥有更宽敞的乘坐空间，更舒适的变频空调温度，更小的噪音，时速快，又安全平稳，列车过海不会颠簸。

“现在坐高铁从福州到厦门只需约一小时，比之前的福厦铁路动车缩短一个多小时。”车艳雪说。位于东南沿海的福建省，隔海峡与台湾相望，陆域“八山一水一分田”，历史上交通极为不便。

9月28日，福厦高铁复兴号智能动车组G9801次列车工作人员合影。新华社记者 姜克红 摄

畅想：坐高铁跨过台湾海峡

最近，《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》公布。其中提到，推动闽台基础设施应通尽通，构建立体式综合性对台通道枢纽，畅通闽台与大陆其他地区连接通道。

大陆方面致力规划和推动两岸交通基础设施建设。2020年12月，大陆离台湾岛最近的铁路——福州至平潭铁路正式开通运营。福建平潭是中国大陆离台湾岛最近的地方，与台湾新竹相距仅68海里。

福建省有关方面也完成了与金门、马祖通桥的初步技术方案；《国家综合立体交通网规划纲要》已规划福州至台北支线建设。

国家发展改革委副主任丛亮最近表示，连接闽台两地高速通道的工程技术能力已经具备，为提升海峡两岸基础设施联通水平打下了良好基础。“两岸各界对两岸基础设施直接联通期盼已久，我们要共同努力，争取早日实现两岸民众坐着高铁轻松跨过台湾海峡的梦想。”

以福厦高铁开通运营为契机，福建省发改委日前印发了打造福厦“1小时生活圈”若干措施。

相关负责人表示，福厦高铁将两岸融合发展示范区内多个核心城市群串联成线，福州、厦门将形成“1小时生活圈”，厦门、漳州、泉州形成“半小时交通圈”，为福建建设两岸融合发展示范区提供重要动力。

专程从台湾赶来体验福厦高铁首发车的《台湾导报》社长、台胞林文雄难掩激动之情。“恰逢盛事，与有荣焉！”他说，相信两岸同胞乘着高铁跨越海峡的那一天终将到来。（记者李慧颖、肖逸晨、姚远）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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