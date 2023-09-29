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跨越山海“钢铁巨龙”是如何炼成的？

2023年09月29日10:22 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+｜跨越山海“钢铁巨龙”是如何炼成的？

28日上午9时15分，列车缓缓驶出福州南站，旋即便进入隧道群之中。加速、再加速，仅仅20分钟后，G9801次复兴号智能动车组已在湄洲湾的海面上“飞行”。

历经6年多时间的建设，9月28日，我国首条设计时速350公里的跨海高铁——福厦高铁开通运营。这条全长277公里的铁路一路穿山越海，宛如一条横卧在福建沿海的“钢铁巨龙”。

“福厦高铁的桥隧比超过85%，再加上台湾海峡集中了各种海上恶劣环境，该项目又三跨海湾，建设难度可想而知。”中铁第四勘察设计院福厦高铁项目经理李平卓介绍说，作为我国沿海智能高铁的探索和示范项目，福厦高铁的建设面临台湾海峡地震带影响、海浪潮汐冲刷等多项建设难题。

如何让高铁能以350公里的速度跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾三个海湾，实现施工安全高效、动车行驶平稳不减速、后期维护方便，是福厦高铁建设者们面临的最大难题。

东南沿海铁路福建有限责任公司副总经理饶惠明介绍，建设部门组织开展专项科研课题研究，“一桥一策”创新技术、材料、工艺，成功解决了近海强风环境下通行高速列车的技术难题。

“以泉州湾跨海大桥为例，主梁采用流线箱形结构，并附加导流板、减振栏杆等有效措施，适应了海湾深水强风的高铁运行环境。”中铁第四勘察设计院福厦高铁桥梁设计负责人杨恒介绍说，他们还将含镍耐受钢应用到海上桥梁项目中，通过钢材的化学特性实现“以锈治锈”，达到长效防腐的效果。

“作为继京张高铁、京雄城际后我国建成投用的又一智能高铁，数字施工与智慧建造技术在福厦高铁建设中发挥着关键作用。”东南沿海铁路福建有限责任公司高级工程师刘军华说，为了应对台风、强降雨等恶劣天气给铁路设备带来的不良影响，福厦高铁施工方建立了高铁灾害大数据分析应用系统，实现了对关键气象灾害风险识别和精细化预警，进一步提升了铁路防灾减灾能力。

“福厦高铁设计团队利用自主研发的三维选线设计软件，实现全线桥梁、路基、隧道、站场、接触网与轨道、立交道路的模型构建，让福厦高铁在虚拟世界有了一位‘数字孪生’兄弟。”中铁第四勘察设计院福厦高铁BIM总设计师孙泽昌说，有了建筑信息模型技术的助力，减少了碰撞与返工，提高了建造质量，让福厦高铁从一开始就自带“智慧基因”。

“建设超级工程还要有‘超级精神’。”中铁大桥局新建福厦铁路1标常务副经理张加阳介绍说，2018年台风“山竹”影响福建，特大暴雨袭击正在施工的南塔山隧道。施工者们组织白班加夜班，整整30个小时才完成抢险。

“我们标段光土石方调配就达700万立方米，最高峰时单日填土1.5万立方米，每辆运输车一天得跑十五六个小时。” 张加阳说，正是每一位建设者的默默奉献，才让福厦高铁这条“钢铁巨龙”如此耀眼夺目。（记者邰晓安、陈弘毅）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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