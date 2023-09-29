原标题：新时代中国调研行·黄河篇丨水清、景美、人富足：黄河成为造福人民的幸福河

清清的黄河水穿境而过，牦牛如黑珍珠般散落在广袤的草原上，憨态可掬的旱獭不时从洞里探出头来，黑颈鹤时而低头觅食时而展翅高飞……金秋时节，记者在黄河上游的青海省黄南藏族自治州看到一幅幅和美景象。

黄南州地处青藏高原与黄土高原过渡地带，是黄河上游水土流失预防保护的重点治理区和重要水源补给区，黄河在黄南段干流长257公里。

“根据牧区河流分布散、摆幅大、漫滩情况多等实际情况，我们在全国率先实行了‘牧民河湖长制’，把守护黄河的触角伸到了最基层。”黄南州河南蒙古族自治县农牧水利和科技局局长才旦公保介绍。

河南县位于黄南州南部，平均海拔3600米，全域6700平方公里的土地上，黄河水系的49条大小河流像血管一样贯穿其中。为了保护好黄河水系，河南县在四级河湖长外，又选取49名牧民巡河员，从自己的家门口做起，把黄河管护起来。

31岁的牧民巡河员豆拉才让就是其中一员，他所在的河南县赛尔龙乡是黄河一级支流洮河的源头地区，每周他都要在指定的区域巡河一次，“看看河里有没有垃圾，是不是影响行洪安全。”豆拉才让说。

近年来，立足于当地海拔高、生态环境脆弱的实际，河南县注重水源涵养，采取系统性施治。河南县县长钢夫介绍，通过水环境污染防治、洮河源国家湿地公园建设、草原沙化治理等措施，河南县境内的黄河及黄河一级支流泽曲河、洮河水质达标率达到100%，空气优良率达到95.1%。

“生态好不好，野生动物说了才算！”在生态环保志愿者才项南加的镜头下，过去10年间，在河南县的吉岗山区、洮河源头等区域，以前难觅踪迹的雪豹、黑颈鹤、马麝、胡兀鹫等10余种野生动物频繁现身，河南县野生动物种群数量越来越多。

牧区注重水源涵养，城市重视水生态治理。在黄南州州府所在地同仁市，黄河一级支流隆务河流经城区，6.4公里长的河道穿城而过。午饭过后，退休教师薛青萍沿着隆务河滨河栈道散步。“十几年前河里到处是垃圾，粪便都排到河里，下大雨的时候，脏水涨上来特别臭。这几年治理得好，风景优美了，河水也变得清澈，大家有好去处啦！”薛青萍说。

同仁市水利局局长马承斌介绍，为彻底改善同仁市城区段隆务河河道及周边的生态环境，当地对隆务河进行了水生态综合治理，新建、加固堤防，疏通河道，设置拦水堰，一系列措施让这里恢复了生态湿地功能，也为城市新增了39万平方米水面面积。

如今的隆务河和美丽的同仁市相映成趣，水清、河畅、岸绿、景美。傍晚时分，伴随着隆务河潺潺的水声，人们或在旁边品尝醇香的咖啡，或随着音乐跳起锅庄舞，也有三五好友漫步河道，家长带着孩子愉快玩耍。

黄南州委书记朱战民说，近年来，黄南州通过系统治理和重点修复，大力保护与修复黄河流域生态，黄河黄南段两岸山清水秀，出境断面和水源地水质达标率100％，流域河湖面貌持续向好。“我们以生态保护为前提，依靠黄河加快绿色发展，实现百姓富裕，努力推动黄河黄南流域高质量发展。”

清澈的黄河水穿城而过，河畔金黄的沙滩上，孩子们欢乐嬉戏。“生态环境好了，游客一年比一年多！”几年前，尖扎县牧民关却卓玛从海拔3400米的尖扎滩乡羊智村搬迁到黄河岸边的来玉村，依靠黄河美景搞旅游发展。

“来玉村海拔不到2000米，是尖扎县黄河段阳光最充足、风景最好的区域。”青海上河小筑餐饮服务有限公司总经理孙英一来自浙江湖州，他看中了此地黄河的美景，已投资4000万元打造来玉村民宿旅游项目。“2022年6月开业至今，民宿项目收入已给99户村民分红10万元，到明年6月，分红会提高到15万元。”

这家公司还带动10户村民开起了农家园，招聘当地村民在民宿务工。依靠黄河旅游，关却卓玛结束了过去每天往返两个小时背水的生活，如今在自家的藏式新房经营着一家小卖铺：“旅游的人越来越多，夏天生意好的时候一个月能挣6000多元呢！”

从2019年开始谋划，到逐年规划建设，仅仅4年，来玉村依托黄河岸边的气候、风景等优势，村内民宿、旅游、采摘、服装加工业的发展已初具规模。

水清、景美、人富足，黄河已成为造福黄南人民的幸福河！（记者顾玲、王艳）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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