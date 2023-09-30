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“黄金周”来了 假日经济“热”力足

2023年09月30日10:37 | 来源：央视网
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原标题：“黄金周”来了 假日经济“热”力足

9月29日是中秋国庆假期的第一天，交通出行迎来最高峰。

铁路方面，29日全国铁路预计发送旅客2020万人次，加开旅客列车1841列，总开行数量12508列。

公路方面，全国公路出行也迎来整个假期最高峰，从上午9时至14时是集中出行的时间段，尤其是京津冀、长三角、珠三角、成渝四大区域的城市进出城方向车流较多。交通运输部预测，中秋国庆假期期间，全国高速公路日均流量将超5700万辆次，同比去年增长超四成。

水路方面，预计29日发送旅客约120万人次，同比增长约100%。“小三通”客运航线也迎来台胞往返高峰。今年中秋国庆假期，四条“小三通”航线出入境客流量预计将超过2.5万人次，日均出入境客流量较9月相比，预计增长约10%。

民航方面，假期期间，预计日均运输旅客210万人次，同比2019年增长10%。截至9月26日，国内机票每个航段均价比9月上旬上涨了35.9%，国际机票航段均价上涨了13.5%。航空公司继续加大运力投放，应对出行高峰。

“双节”内需释放 促消费乘势而上

大数据洞察假期出游消费热点

中国移动梧桐大数据借助人工智能大模型，通过对搜索内容进行文本处理，提取出节前一周的搜索热词，其中“亚运会”“月饼”和“音乐节”等成为关注热点，体现出传统节日与体育赛事等多元文化的融合。

对各地赏月话题活跃度的分析发现，各赏月景区热度指数前五名的分别是：南京夫子庙秦淮风光带、杭州西湖、江西庐山、西安大雁塔·大唐芙蓉园景区、安徽黄山。

中国移动手机信令大数据对人群流动趋势预测的结果显示，热门出行目的地排名前十的城市分别为广州、北京、上海、深圳、杭州、成都、西安、苏州、南京、重庆。

音乐融合时尚 夜间文化消费活力旺

假期里，去听一场室外音乐会，看一场沉浸式文化演出，或者约上三五好友登山露营，不断拓展的新消费场景释放更多假期消费活力。

中秋夜里，沉浸式打卡城市地标，也是不少人的选择。在浙江诸暨，为配合长假启动的“西施故里寻美夜”项目就成了这个长假里的一大特色游项目。与此同时，景区还深挖历史文化资源，围绕西施传说，重点打造了舞剧《梦寻西施》和《惊梦醒石》，节日期间每晚如期上演，在带动人气的同时也拉动了夜间景区演艺经济的发展。

节前消费火热 物流企业“赛跑”送单

为了迎接超长假期，很多人都提前做好了准备，吃的、玩的、用的，网购商品销量大增。物流企业也是开足马力，进入快速运转模式。

月华同千里 家国共此时

假期第一天，各地以丰富多彩的线上线下活动，品味传统文化、传递脉脉温情，以浓郁的节日氛围，共度中秋佳节。

吃月饼、喝桂花酒、猜灯谜是中秋节的传统习俗，上海豫园三大广场上以秋暮夕月、荷灯映月和金稻秋颂命名的互动场景里，年轻的国风舞者欢歌飞扬，再现了古时江南仲秋时节的风俗雅意。巨型满月造型竖立，寓意江南传统民俗“竖中秋”。

在扬州的千年小巷仁丰里，一场“中秋拜月”仪式正在进行。人们身着传统服饰，按照古礼对月祭拜。拜月礼成后，在场宾客分享象征和谐团圆的月饼，感受节日氛围。

在江西吉安，当地有着中秋烧塔的传统习俗，迎来丰收季的村民们欢聚在一起，用干柴点燃数米高的瓦塔，数十米的彩龙时而“龙逐宝珠”，时而“盘旋绕柱”，形态活灵活现，祈福风调雨顺、国泰民安。

在泰山岱庙，人们身穿汉服，射艺、捶丸、投壶、博弈，通过场景式再现，穿越古今，体验古老的民间节日活动。来自山东第一医科大学的26名外国留学生来到泰安汶水河畔，学习制作中国传统月饼，尝试制作泰山皮影和传统纸灯笼，感受中华传统文化的独特魅力。

每年中秋，月出沙海的景观都会吸引游客前往甘肃敦煌的鸣沙山月牙泉景区。为了让身在异乡的游客感受到节日氛围，景区工作人员手提莲花彩灯，与游客一同游园赏月，山脚下举办的“万人星空演唱会”更是把节日的氛围推向高潮。

今年的中秋国庆假期恰逢钱塘江观潮佳日，叠加杭州亚运会，浙江海宁、杭州萧山等地观潮点预计都将迎来远超往年的观潮游客。浙江海宁盐官景区发布提示称，10月1日，网络预约观潮游客已接近上限。目前10月1日和2日均已关闭网络预约通道。

在云南昆明的各大公园、城市主干道，大型立体花坛纷纷亮相。宁夏银川市的街道两旁，各类立体绿雕造型、200多万盆各色花卉把城市点缀得多姿多彩。而在黑龙江哈尔滨、山西太原的街道上，一面面国旗成为亮丽的风景。甘肃兰州黄河大桥、重庆解放碑步行街两侧都悬挂了国旗，游客纷纷拿出手机与国旗合影。

(责编：王连香、杨迪)
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