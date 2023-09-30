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全国铁路单日旅客发送量首次突破2000万人次

2023年09月30日14:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月30日电（记者樊曦、周圆）记者30日从中国国家铁路集团有限公司了解到，29日，全国铁路发送旅客2009.8万人次，创单日旅客发送量新高，这也是历史上铁路单日旅客发送量首次突破2000万人次。

　　30日，全国铁路预计发送旅客1760万人次，计划开行旅客列车12180列。

　　为保障旅客安全有序出行，各地铁路部门强化路地联动机制，共同守护平安旅途。中国铁路郑州局集团公司郑州东站与地方公交集团等市政交通部门密切联动，协同航空、公交、地铁等相关单位，提供“无缝接驳”服务。中国铁路南宁局集团公司与南方电网贵州兴义供电局等相关部门积极配合，组织电力运维人员对辖区内铁路供电线路进行安全用电专项检查，全力保障出行用电安全可靠。

(责编：袁勃、杨光宇)
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