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1至8月我国电信业务收入、总量同比分别增长6.2%和16.6%

2023年09月30日15:01 | 来源：新华网
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新华社北京9月30日电（记者张辛欣）记者近日从工业和信息化部获悉，今年1至8月，我国电信业务收入累计完成11417亿元，同比增长6.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%，信息通信行业整体运行平稳。

值得一提的是，云计算等新兴业务保持较快增速，成为信息通信行业亮点。工业和信息化部数据显示，三家基础电信企业积极发展云计算、大数据、物联网等新兴业务，1至8月共完成业务收入2392亿元，同比增长18.9%。其中，云计算和大数据收入同比增速分别达35.4%和44.8%。

截至8月末，我国5G基站总数达313.8万个。三家基础电信企业的5G移动电话用户达7.14亿户，发展蜂窝物联网终端用户21.77亿户。

(责编：杨光宇、袁勃)
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