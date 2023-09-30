新华社北京9月30日电（记者宋晨、胡喆）记者从科技部获悉，由科技部提出，全国科技平台标准化技术委员会（SAC/TC486）、国家科技基础条件平台中心组织制定的《数据论文出版元数据》国家标准（GB/T 42813-2023）于近日正式发布实施，旨在于支持科学数据开放共享新模式，解决数据出版领域缺少标准规范指导的问题。

近年来，以数据出版、数据论文等方式发布科学数据已成为世界范围内科学数据开放共享的新模式。2014年国际学术期刊《自然》杂志创立数据期刊《Scientific data》；2015年来，国内先后有《中国科学数据》《全球变化数据学报》《农业大数据学报》等数据期刊陆续创建，带动了数据论文大幅增长。2018年，国务院办公厅出台《科学数据管理办法》，明确提出“主管部门和法人单位应积极推动科学数据出版和传播工作，支持科研人员整理发表产权清晰、准确完整、共享价值高的科学数据”。

科技部相关负责人表示，为深化《科学数据管理办法》的贯彻落实，积极支持科学数据开放共享新模式，在科技部基础研究司大力支持下，国家科技基础条件平台中心组织中国科学院计算机网络信息中心牵头，联合11个国家科学数据中心及15家部委科学数据中心在内的20余家研究机构，历时5年完成了《数据论文出版元数据》国家标准的研制，解决了长期以来数据出版领域缺少标准规范指导的问题。

该标准从数据发布和共享应用角度出发，规范了数据论文出版元数据内容，描述了科学数据出版的元数据要素，为科学数据确权、产权保护提供支撑，有助于数据出版机构快速地发布数据论文和关联数据。该标准的发布对于规范科学数据出版、推动科学数据开放共享生态建设具有重要意义。

(责编：杨光宇、袁勃)

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