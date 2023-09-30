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三大指数同步回升 释放经济运行积极信号——解读9月份PMI数据

2023年09月30日15:52 | 来源：新华网
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新华社北京9月30日电 题：三大指数同步回升 释放经济运行积极信号——解读9月份PMI数据

新华社记者魏玉坤

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会9月30日发布的数据显示，9月份，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.7%和52%，比上月分别上升0.5、0.7和0.7个百分点，三大指数均位于扩张区间，我国经济景气水平有所回升。

“9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

——市场需求逐步恢复，制造业生产活动持续加快。

统计数据显示，9月份，制造业生产指数和新订单指数分别为52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3个百分点。为满足生产需要，企业加大采购力度，采购量指数升至50.7%。

市场供需加快恢复，加之企业采购活动进一步活跃，制造业市场价格总体水平继续回升。9月份，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为59.4%和53.5%，比上月上升2.9和1.5个百分点，均为年内高点。

“企业调查显示，反映市场需求不足的企业比重已连续3个月下降。”中国物流信息中心专家文韬说，结合供需指数变化来看，三季度以来，市场需求连续改善，企业生产加快上升，经济发展动能不断夯实。

——各重点行业PMI均有回升，经济发展协同性增强。

9月份，装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为50.6%、50.1%和51.3%，比上月上升0.6、0.7和0.3个百分点，均位于扩张区间。高耗能行业PMI为49.7%，尽管低于临界点，但高于上月0.6个百分点。

“近期以来，公司洗地机、吸尘器等多个产品销售持续回升，9月份产品销售额已经达到去年同期水平的3倍左右。”苏州瑞久智能科技有限公司品牌负责人孙扬表示，从目前订单情况看，洗地机、吸尘器等产品仍然保持较高增长，市场前景广阔。

——企业预期较为乐观，发展信心有所增强。

9月份，生产经营活动预期指数为55.5%，与上月基本持平，连续3个月稳定在55%以上的较好水平。

不过，调查结果也显示，9月份反映行业竞争加剧、原材料成本高和资金紧张的制造业企业占比均比上月有所上升，制造业恢复发展仍面临一些困难。赵庆河表示，下一步，需着力推动已出台的政策措施落地见效，进一步巩固经济持续回升向好态势。

从非制造业情况看，9月份，非制造业商务活动指数为51.7%，比上月上升0.7个百分点，非制造业扩张力度有所增强。

服务业景气回升。9月份，服务业商务活动指数为50.9%，比上月上升0.4个百分点，服务业扩张有所加快。从市场预期看，业务活动预期指数为58.1%，比上月上升0.3个百分点。

建筑业扩张加快。随着高温多雨天气影响逐渐消退，9月份建筑业生产施工加快，商务活动指数升至较高景气区间，为56.2%，比上月上升2.4个百分点。

“9月份，综合PMI产出指数为52%，比上月上升0.7个百分点，表明我国企业生产经营活动总体回升向好。”赵庆河说。

业内人士分析指出，作为经济运行先行指标，9月份PMI均有回升，显示我国经济运行积极变化明显，内生动力持续增强，社会预期持续改善。

今年中秋、国庆假期首日，全国铁路发送旅客2009.8万人次，创单日旅客发送量新高；来自满帮货运的数据显示，截至9月21日，三季度全国水果公路货运量较二季度大幅上涨67.46%；中国连锁经营协会采购委调查显示，中秋、国庆假期商超销售整体预期情况好于去年同期……人流、物流活跃度提升，折射中国经济回升向好的发展态势。

在世界经济波动下行、外部环境更趋复杂严峻的背景下，中国经济顶住压力恢复向好，依然是世界经济增长的重要引擎。经济合作与发展组织日前发布经济展望报告，预测2023年和2024年全球经济增长率分别为3.0%和2.7%，中国经济增长率则分别为5.1%和4.6%。

国家发展改革委副主任丛亮表示，目前，推动经济持续回升向好的储备政策已有多项出台。展望未来，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，我们完全有理由相信，我国经济将回升向好、长期向好。

(责编：袁勃、杨光宇)
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