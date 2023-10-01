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苏宁易购“好物低价”激活双节消费 以旧换新订单量翻倍

2023年10月01日13:51 | 来源：中国网科技
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原标题：苏宁易购“好物低价”激活双节消费 以旧换新订单量翻倍

中秋国庆“超长黄金周”为消费市场注入强劲动能。10月1日，苏宁易购发布的2023中秋国庆双节消费大数据显示，9月28日至10月1日，全国门店以旧换新订单量同比翻倍，家电家装“一站购”订单同比提升112%。伴随“金九银十”旺季到来，今年双节“家场景”消费呈现绿色健康、智能舒适、娱乐悦己、整家定制等趋势，消费者购物更关注颜值、智能、健康、舒适等标签属性。

随着全国家居焕新消费季启动，各地促消费补贴活动持续落地，消费新场景、新模式推动需求走高。苏宁易购数据显示，小长假前三天，受“千城万店家年华”活动及绿色节能补贴、以旧换新等优惠带动，门店绿色低碳家电销售火热，一级能效新风空调销量同比增长143%，节能热水器销量同比增长128%。节能环保、清洁健康理念深入人心的同时，“以智能代替双手”的“科技保姆”智能家电也备受欢迎。智能扫地机、炒菜机器人、智能蒸烤机迎来旺销，销量同比增长均超过150%。此外，智能门锁、智能猫眼等安防系统也成为置家“新标配”。

双节期间，出行出游及返乡探亲也带动家电3C产品更新换代潮。苏宁易购相关负责人介绍，双节假日也是大量家电3C新品密集上市的节点，优惠促销政策也比较多，很多出行或返乡探亲人群会选择为自己或家人换代新款产品。

黄金周期间，有装修需求的用户也会选择提前选购家电产品。为满足消费者家电家装购物需求，苏宁易购双节期间在全国万店基础上，新开重装392家门店，通过苏宁易家、苏宁易购旗舰店、苏宁易家甄选店及零售云店的综合覆盖，为金秋置家消费提供便利化服务。

上述负责人介绍，从门店成交情况来看，一站式整装需求增加。很多消费者一次性下单中央空调、净水、采暖、烟灶等前置类家电，同时预订整屋橱柜、阳台及厨房局部改造等服务，门店家电家装“一站购”订单同比提升112%。在品类方面，中央空调、油烟机燃气灶销售同比提升均超过140%，零平嵌冰箱销量同比增长152%，洗烘套装销售同比增长134%。“在一二线城市，随着小家庭结构及独居人群增加，置家消费也呈现出个性化、品质化趋势，消费者倾向购买能够提供‘情绪价值’的家电产品，画壁电视、智能音箱、Switch游戏机、投影仪、咖啡机等品质家电更受年轻消费者喜爱，95后及00后消费者占比6成。”

值得一提的是，双节期间，县镇市场“家消费”也呈现前置化、品质化趋势。9月28日-10月1日，苏宁易购零售云渠道洗碗机销售同比增长134%，烘干机销售同比增长66%、清洁类目追觅品牌销售增长229%。

假日期间，苏宁易购将持续开展“千城万店家年华”活动，联合行业合作伙伴，加码以旧换新、绿色智能家电补贴及家电家装套购优惠，推出5折样板间、装修设计方案免费领、大家电送装一体最快半日达等差异化服务。

(责编：王连香、李源)
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