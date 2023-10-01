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我国新型能源矿产调查取得新突破

2023年10月01日14:08 | 来源：新华网
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原标题：我国新型能源矿产调查取得新突破

新华社北京10月1日电 作为新一轮找矿突破战略行动的重要内容，我国新型能源矿产调查评价取得一系列新突破。

据中国地质调查局局长李金发近日在2023年全球能源转型高层论坛上透露，当前地质调查工作把支撑国家能源资源安全保障和新型能源体系构建摆在突出位置，新型能源矿产调查评价取得新突破，打造了四川甲基卡锂矿、青海夏日哈木镍钴矿等32处中大型资源基地；常规油气、页岩油气调查取得新进展，开辟了新疆柯坪、贵州正安、湖北宜昌等一批油气、页岩气勘查开发新区。

与此同时，我国成功完成两轮海域天然气水合物勘查试采，实现从“探索性试采”向“试验性试采”、从“跟跑”到“领跑”的重大跨越；成功实施全国地热资源调查评价和重点地区干热岩试验性发电并网，推动形成地热能多元利用新局面。

李金发说，目前新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球能源安全和绿色转型面临新挑战。中国地质调查局作为地质找矿“国家队”，将继续加强基础地质调查，全力实施新一轮找矿突破战略行动，努力推动天然气水合物和干热岩勘查开发产业化，加快推进地球深部探测与矿产资源勘查重大项目，全力支撑生态文明建设和国家能源资源安全保障。（记者王立彬）

(责编：王连香、李源)
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