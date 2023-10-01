原标题：辰显光电成功点亮102英寸P0.5 TFT基Micro-LED拼接屏

9月29日，辰显光电宣布成功点亮102英寸P0.5（像素间距0.5mm）TFT基Micro-LED拼接屏。

这款新品采用25微米LED芯片，搭载自主开发Micro-LED专用驱动IC，达到10 bit色深和240 Hz高刷新率，同时可以实现60微米以内的无缝自由拼接。此外，这款拼接屏还同时具备高亮度、高对比度、高色彩饱和度、长寿命等卓越特性。

近年来，Micro-LED作为新一代显示技术，凭借其潜在的性能优势获得了广泛关注，但产业化应用上仍存在部分技术瓶颈。近期，辰显光电突破了混合驱动技术，解决了灰阶控制精度差的难题，实现了10bit灰阶精准控制；突破了巨量转移及修复技术，解决了转移良率低、修复难的问题。

(责编：李源、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经