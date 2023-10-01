9月30日，装载着进口木薯淀粉、起酥油及粮食等物资的X9590次西部陆海新通道铁海联运班列从广西钦州港东站驶出，开往重庆。记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，今年前三季度，西部陆海新通道铁海联运班列运输货物63.3万标箱，同比增长14%。

据介绍，中秋国庆假期，西部陆海新通道重要枢纽车站钦州港东站节日物资及粮食、化肥等重点物资运输需求旺盛。广西沿海铁路公司与港口、海关保持沟通联系，提前了解货物到港情况，对重点物资实行精准保供、优先运输，并优化钦州港东站车辆取送作业，将车辆取送时间压缩至60分钟，效率提高33%，进一步提高班列开行质量。

钦州铁路集装箱中心站摆放着来自世界各地的集装箱货物。（宋驰 摄）

据了解，今年以来，面对不断攀升的西部陆海新通道铁海联运班列运输需求，国铁南宁局协调推动铁路集装箱“一箱到底”、多式联运“一站式”“一单制”等系列改革创新，解决了钦州港口岸通关环节的痛点、堵点，实现口岸通关无纸化和集装箱“信息全流程共享、物流全过程跟踪、成本全周期管控”。（记者陈露缘、田子骏）

(责编：胡永秋、牛镛)

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