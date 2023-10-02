国家外汇管理局近日发布的数据显示，2023年6月末，我国对外金融资产93670亿美元，对外负债65913亿美元，对外净资产27758亿美元。

在对外金融资产中，直接投资资产28330亿美元，证券投资资产10817亿美元，金融衍生工具资产202亿美元，其他投资资产20473亿美元，储备资产33849亿美元，分别占对外金融资产的30%、12%、0.2%、22%和36%；在对外负债中，直接投资负债33840亿美元，证券投资负债17511亿美元，金融衍生工具负债232亿美元，其他投资负债14329亿美元，分别占对外负债的51%、27%、0.4%和22%。（记者刘开雄）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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