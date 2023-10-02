新华社北京10月1日电（记者温竞华）中国科学技术信息研究所日前发布的2023年中国科技论文统计结果显示，我国热点论文数量世界占比持续增长，占世界总量的45.9%，世界排名保持第一位；高被引论文数量继续保持世界第二位，世界总量占比提升了3.5个百分点。

近两年间发表的论文在最近两个月得到大量引用，且被引用次数进入本学科前1‰的论文被称为热点论文。各学科论文在2013年-2023年被引用次数处于世界前1%的论文被称为高被引论文。

统计结果显示，截至2023年7月，中国的热点论文数为1929篇，比2022年统计时增加了6.7%，占世界总量的45.9%，世界排名保持第一位。美国的热点论文数为1592篇，居世界第二位。

中国高被引论文数为5.79万篇，占世界总量的30.8%，比2022年统计时提升了3.5个百分点，世界排名保持第二位。美国的高被引论文数为7.66万篇，占世界总量的40.7%，仍居第一位。

有关专家表示，当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际科技竞争向基础前沿前移，实现高水平科技自立自强，迫切需要加强基础研究。科技论文是基础研究的重要产出之一，应正确看待其在科技评价体系中的作用，引导科研人员发表高质量学术成果，持之以恒加强基础研究，破解经济社会发展中的关键核心技术难题。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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