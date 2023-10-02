本报评论员

“当前，世界百年变局加速演进，国际环境发生深刻变化，我们前进道路上还面临很多风险挑战。”在庆祝中华人民共和国成立74周年招待会上，习近平总书记强调，我们要“着力加大宏观调控，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，切实防范化解重大风险，努力实现全年经济社会发展目标”。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下共同努力，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，粮食生产有望丰收，人民生活继续改善，社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。我国经济恢复速度在全球主要经济体中处于领先地位，仍是世界经济增长的主要动力。这些成绩，是在外部需求走弱、国际环境变化对我国不利影响加大，国内周期性结构性矛盾交织叠加、一些领域风险隐患逐步显现的情况下实现的，来之不易，令人振奋。

习近平总书记指出：“团结就是力量，信心赛过黄金。”应当看到，疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，要用全面、辩证、长远的眼光看待中国经济发展。中国经济从来都是在战胜挑战中发展、在风雨洗礼中成长、在历经考验中壮大。坚持稳中求进、循序渐进、持续推进，当前中国经济稳的基础更加牢固，进的动能更加充沛。物价“稳”，拓展了“进”的空间；消费“稳”，增强了“进”的动力；就业稳，提升了“进”的成效。今天的中国经济，正坚定不移向高质量发展迈进，我们对中国发展前景充满信心。

这种信心正在于：我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，发展仍具有良好支撑基础和诸多有利条件。短期看，各有关方面加大宏观政策实施力度、延续优化一批阶段性政策，并研究出台一批针对性强的新举措、积极谋划推出一批储备政策，持续巩固经济回升向好势头。长期看，我国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势。综合看，把各方面的优势与活力充分激发出来，就能够推动经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好，实现经济质的有效提升和量的合理增长。

今年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。做好全年经济社会发展工作，推动经济运行整体好转，对于全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步至关重要。围绕推动高质量发展，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力加大宏观调控，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。围绕推进高水平对外开放，要继续全面深化改革，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建“一带一路”高质量发展，畅通国内国际双循环，使经济发展更有韧性、更有活力。围绕满足人民日益增长的美好生活需要，要加大民生保障力度，着力扩大就业，解决好人民群众急难愁盼问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

空谈误国，实干兴邦；只争朝夕，时不我待。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，脚踏实地，埋头苦干，扎实做好经济社会发展各项工作，努力实现全年经济社会发展目标，为推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年10月02日 01 版）

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经