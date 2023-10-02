本报记者 李心萍 卢泽华

随着一声汽笛长鸣，一列搭载着54个集装箱汽车配件、日用品等货物的中欧班列近日从天津新港站开出，开往内蒙古二连浩特口岸。

广袤的亚欧大陆上，古有丝绸之路驼铃阵阵，今有“钢铁驼队”奔驰不息。经过10年发展，中欧班列已累计开行7.7万列，运送货物731万标准箱，货值超3400亿美元，成为国际经贸合作的重要桥梁。

联通亚欧，开辟运输新通道

9月15日，中欧班列国际合作论坛上，中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）宣布：全程时刻表中欧班列已开通5条线路，累计开行80列。

以西安至德国杜伊斯堡为例，每周三、周六凌晨3时55分从西安国际港站发车，运行9908公里，10日后可抵达杜伊斯堡，全程运行时间较普通班列压缩30%以上。

截至目前，中欧班列已联通我国境内112座城市，通达欧洲25个国家和地区的200多座城市，以及沿途11个亚洲国家和地区的100多座城市，开辟亚欧陆路运输新通道。

——通道网络逐步完善。

在中哈（连云港）物流合作基地，机车穿梭、作业繁忙，货物一下班列便搭乘轮船出海；在中欧班列（沈阳）集结中心，起重机抓取一个个有“中国铁路”标识的集装箱装至班列上；在内蒙古二连浩特口岸，一列列中欧班列完成换装工作，等待出境……

国铁集团数据显示，中欧班列已形成经阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、满洲里、绥芬河、同江口岸出境的西、中、东3条通道，时速120公里图定中欧班列运行线已达86条，实现了亚欧国际联运的网络化。

——口岸能力大幅提升。

口岸，是中欧班列运输途中的重要节点。班列将在这里完成换装、报关、清关、出境等手续。10年来，中欧班列沿线国家加强既有口岸能力扩建，开辟新口岸，不断提升国际联运能力，满足日益增长的运输需求。

俯瞰满洲里铁路口岸，一列列中欧班列在宽准轨线路上铺展开来，高高耸立的龙门吊用“巨手”将色彩斑斓的集装箱整齐码垛。经过多次升级，满洲里铁路口岸国际联运列车日换装量增至840标准箱，换装能力比2020年提升1倍，国际联运更加高效便捷。

国铁集团数据显示，2022年，阿拉山口、霍尔果斯、满洲里、二连浩特、绥芬河等口岸分别过境中欧班列5141列、3150列、4838列、2549列、884列，比2016年分别增3981列、3080列、4527列、2388列、884列。

——枢纽功能持续增强。

10年来，我国积极推动郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等中欧班列集结中心示范工程建设，打造服务优、效率高、成本低的现代物流枢纽，促进中欧班列开行由“点对点”向“枢纽对枢纽”转变。

以西安国际港站为例，从最初的四等小站到如今的一等货运站，西安已经成为中欧班列重要的集结中心。今年，西安国际港站再次升级：货物装卸线路由19条增至29条，12条货物线完成改造，具备直接发车功能，装卸能力提升30%。如今，西安国际港站成功跃升世界一流内陆港，设计年集装箱吞吐量540万标准箱、年铁路货运量6600万吨。

数据显示，2022年5个集结中心共开行中欧班列8800列，占中欧班列开行总数的53%。

量质齐升，创新物流新模式

集装箱层层堆叠，龙门吊忙碌装卸，成都国际铁路港一派繁忙，“陆上港口”名不虚传。

“产线尽头就是集装箱，车间隔壁就是铁路港。”TCL光电科技（成都）有限公司财务负责人杨怡说。

十年发展，中欧班列构建了一条全天候、大运量、绿色低碳的物流大通道，开创了国际运输合作新局面。

经济环保优势突出，广受企业货主欢迎。

内蒙古乌兰察布市嘉泽木业有限公司主营木材加工。企业负责人郭进海最常去的一个地方，就是内蒙古最大的中欧班列集结基地——七苏木物流园。

郭进海给记者算了一笔账：每进口一吨木材，中欧班列运输可比公路省50元，按每年20万吨的使用量来算，可节约近1000万元。

数据显示，同样运一批货物从中国到欧洲，中欧班列运输费用约是航空运输的1/5，运输时间约是海运的1/4，且具有稳定性高的特点，在满足高附加值、强时效性等特定物流需求方面具有比较优势。

“不仅如此，中欧班列平均碳排放量为航空运输的1/15、公路运输的1/7，为应对全球气候变化、交通可持续发展发挥了积极作用。”国铁集团货运部有关负责人说。

多式联运快速发展，服务能力大幅提升。

来到厦门海沧保税港区，一艘来自越南的集装箱班轮已顺利靠港。现场正忙碌地组织集装箱卸船进站，集装箱将搭乘中欧班列前往哈萨克斯坦，实现“海丝”“陆丝”无缝衔接。

“对东亚、东南亚国家和地区的企业而言，选择海运抵达厦门，再搭乘中欧班列前往欧洲，比全程海运节省近一半时间，这是中欧班列（厦门）独有的国际海铁联运优势。”中国铁路南昌局集团有限公司漳州车务段海沧站站长赵励强说。

海铁、公铁、空铁多式联运，让中欧班列效能更好释放。国家发展改革委数据显示，目前，以大连港、天津港、青岛港、连云港港等沿海港口为起点的中欧班列线路已达29条；广州、成都等城市已依托中欧班列打造了“空铁联运”跨境电商出口新模式，推动“铁海公空邮”综合运输一体化融合发展。

互利共赢，搭建合作新平台

驰而不息的中欧班列，为沿途国家、地区发展带来发展新机遇。

——提速货物往来，优化开放格局。

郑州，地处中原腹地。过去，大宗货物出口欧洲，需先运至东部海港，再经海运入欧。如今依托中欧班列，郑州一跃成为内陆开放新高地。

“2013年以来，中欧班列（郑州）从每周‘单趟对开’到现在每周最高往返34列，车次越开越密，境内外合作伙伴达到6000多家，形成‘以运带贸、以贸促运’的产业互补良性发展格局。”中国铁路郑州局集团有限公司圃田站站长郜飞说，依托中欧班列，河南开行东方红拖拉机、信阳茶叶、南阳香菇、商丘棉花等定制合作班列，推动特色农贸产品走出国门。

国家发展改革委数据显示，中欧班列运送货物货值占中欧货物贸易的比重逐年提升，从2015年的1%增至2021年的9%。

——聚拢产业集群，拓宽发展空间。

多年来，重庆先后获批国家铁路一类口岸、整车进口口岸、首次药品进口口岸等。“汽车整车进口口岸的设立，带动长安、东风等品牌汽车整车及零部件出口，促进了重庆乃至西部汽车产业集群的发展壮大，开启了中国西部内陆整车进口新篇章。”渝新欧（重庆）供应链管理有限公司总经理刘太平说。今年1至8月，中欧班列（重庆）进出口整车6.4万台、增长约36.7倍。

——联通广阔市场，打开“共赢大门”。

在“世界超市”浙江义乌，有一家500多平方米的西班牙商品进口馆，销售西班牙红酒与橄榄油等商品。

“以前，苦于没有销售渠道，不少西班牙的优质产品一直无法打开市场。”进口馆负责人金海军说，中欧班列开通后，这些产品被中国采购商销售至中国乃至日本、韩国等地。

与此同时，义乌的小商品也通过中欧班列源源不断运往西班牙马德里，助力其成为欧洲重要的小商品集散地。今年以来，中欧班列（义乌）累计开行超1000列，商品品类达5万多种。

据介绍，这些年，从中国通过中欧班列运往欧洲的货物品类，从最初的手机、电脑等，拓展到汽车整车、机械设备、电子产品等53大门类，欧洲运往中国的货物品类从早期的木材、汽车及零配件等逐步拓展到机电产品、食品、医疗器械等。

中欧班列发展势头强劲。今年1至8月，共开行11638列、发送货物126.2万标准箱，同比分别增长10%、23%。未来，“钢铁驼队”必将给国际经贸合作带来更多机遇。

（本报记者朱佩娴、靳博、刘洪超、白光迪、翟钦奇参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年10月02日 01 版）

(责编：孙红丽、陈键)

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