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山东着力建设省级水网先导区

到2025年省级水网覆盖范围超88%

2023年10月02日08:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南10月1日电  （记者肖家鑫）近日，山东省现代水网体系关键节点老岚水库完成枢纽工程全部建设任务，为年底前下闸蓄水打下坚实基础。老岚水库以供水和防洪为主，可将下游河道防洪标准由50年一遇提高到100年一遇以上；同时，还可兼作南水北调、黄水东调工程的调蓄水库。

　　老岚水库提前完工，是山东全面加快国家省级水网先导区建设的缩影。2022年8月获批成为国家首批省级水网先导区后，山东围绕构建形成“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的省级水网这一目标，印发实施了《关于加快国家省级水网先导区建设  全面提升现代水网综合效益的意见》《山东现代水网建设规划》《国家省级水网先导区建设方案（2023—2025年）》，一批重大水利工程项目正加快推进，一系列涉水改革举措陆续推出。

　　据介绍，2021年以来，山东累计完成水利投资1366亿元，列入国家《“十四五”水安全保障规划》的6座新建大型水库已开工3座；11处大型灌区续建配套与现代化改造项目前期工作全部完成，位山灌区等4处开工建设；德州水系连通等区域水网工程加快推进。山东还探索推动骨干调水工程、重大枢纽工程等实现省级统一管理、流域统一调度，提高水网运行效率，加快建设胶东调水等5处国家数字孪生流域先行先试项目，推进实体水网与数字水网相融合；着力深化水价、水权、水市场改革，持续深化农业水价综合改革，促进水网良性运行。

　　山东省水利厅厅长黄红光表示，山东统筹省市县水网协同融合，依托国家骨干网和省级水网，推动市县水网互联互通，打通防洪排涝和水资源调度的“最后一公里”，发挥水网整体效应。到2025年，山东将基本建成国家省级水网先导区，省级水网覆盖范围达到88%以上，保障水安全、保护水生态、做强水经济、改善水民生，努力做好做活水文章。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月02日 02 版）

(责编：孙红丽、陈键)
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