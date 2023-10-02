曾凡华

巴布亚新几内亚是太平洋岛国地区最大国家。2018年6月，巴新成为太平洋岛国地区率先与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录的国家。2019年4月，巴新领导人应邀出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。共建“一带一路”为中巴新关系发展增添了新的重要动力。经过共同努力，巴新已成为中国在太平洋岛国地区最大贸易伙伴、最大投资目的国和最大工程承包市场。双方务实合作成果丰富，为两国和两国人民带来了实实在在的好处。

近年来，中巴新高层保持密切交往。2022年2月，在巴新总理马拉佩应邀出席北京冬奥会开幕式期间，两国发表联合声明，一致同意加强“一带一路”倡议同巴新重要发展战略的对接，推动实现互利共赢，促进共同发展。同年11月，习近平主席在泰国曼谷会见马拉佩总理，就推进高质量共建“一带一路”等达成新的重要共识。双方政治互信不断深化，为打造更高水平、更加互惠的中巴新全面战略伙伴关系，加强高质量共建“一带一路”合作奠定了坚实基础。

巴新政府积极借鉴中国“要致富，先修路”的发展经验，2020年5月出台相关发展规划，计划在20年内投资建设联通国内各主要地区的国家公路网。近年来，一批中国企业把先进技术和优质产能带到巴新，帮助巴新建设公路、桥梁、机场、码头、电网、海底光缆以及医院、学校等基础设施。中国政府援建的独立大道和机场快速路成为巴新首都莫尔兹比港的地标，恩加省医院成为太平洋岛国地区硬件设施最完善的现代化综合性医院之一。很多巴新朋友感叹：“中国给巴新带来了巨大变化！”

中国援助巴新东高地省菌草、旱稻种植技术项目已坚持实施20多年，帮助当地许多民众脱贫致富。2018年11月，习近平主席对巴新进行国事访问，见证了中国援巴新菌草、旱稻技术等一揽子项目协议正式签署。菌草被誉为来自中国的“幸福草”，巴新多个省份都希望引进推广该致富技术。中国已向巴新派出12批医疗队，累计开展培训带教1.1万余次，传授当地此前从未开展过的新技术240多项。巴新政府和人民对中国医疗队队员的精湛医术和高尚医德交口称赞。2021年2月，巴新首家孔子学院落户巴新科技大学，中巴新友谊学校布图卡学园也开设孔子课堂，巴新逐渐兴起学习中文和留学中国热。

中国和巴新同为发展中国家，都是“全球南方”的重要成员。中国式现代化为广大发展中国家实现梦寐以求的现代化提供了新选择，带来了新机遇。巴新发展潜力巨大，已加入“全球发展倡议之友小组”。中巴新关系和务实合作前景广阔、大有可为，高质量共建“一带一路”必将根深叶茂、硕果累累。

（作者为中国驻巴布亚新几内亚大使）

《 人民日报 》（ 2023年10月02日 03 版）

(责编：孙红丽、陈键)

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