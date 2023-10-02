本报记者 曲 颂

在哈萨克斯坦阿拉木图主干道阿拜大街上，有一家名叫“尚斯”的书店。淡绿色的书架上，摆放着翻译成俄语和哈萨克语的有关中国历史文化和经济社会发展的书籍。哈萨克斯坦东方文艺出版社总编辑古丽努尔·尤素波娃告诉记者，这些书非常受当地民众欢迎。

这家书店于2019年年末开业，是哈萨克斯坦第一家中文及中国主题类书籍专营书店，也是尚斯国际出版集团在全球第三家实体书店。尚斯国际出版集团在中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国都拥有独立出版机构和发行渠道，主要翻译出版中国主题类图书，内容涵盖经济、文化、艺术等多个领域。尤素波娃说，哈萨克斯坦东方文艺出版社归属尚斯国际出版集团，负责选择、翻译、出版中国图书。自2018年成立以来，该出版社已出版91种中国主题图书。“中国经济快速发展，社会长期保持稳定，哈萨克斯坦民众尤其是年轻人对中国的发展感兴趣，希望通过书籍了解中国。”

书店经常举办新书发布会、中国文化推介等活动，吸引了众多中国文化爱好者。书店店员扎娜尔·哈基莫娃说，中国历史、风光、茶文化等题材图书很畅销。得益于中哈务实合作不断推进，哈萨克斯坦近年来掀起“汉语热”，中文教材成为畅销书。书店专门有一个书架用来陈列中文课本和教辅资料。出版社还与中方合作伙伴联合出版月刊杂志《友邻》，月发行量5000份，受到越来越多读者的欢迎。

尤素波娃介绍，近年来哈萨克斯坦人越来越重视对下一代的教育，家长希望孩子们增加阅读量，因此面向少年儿童的中国传统故事绘本大受欢迎。除了出版图书，尚斯国际出版集团还在2022年年底与阿拉木图电视台和哈萨克斯坦最大本土网络播放平台达成合作协议，促成《愚公移山》《小济公》等中国影视作品在哈萨克斯坦播放。

面对电子产品对实体书店的冲击，尚斯书店的员工信心满满。“我和我的同事们都非常热爱自己的工作。”书店副总经理热尼斯·奥马洛夫曾在中国西安、兰州留学，能讲一口流利的中文，还有一个响亮的中文名字“胜利”。他在海南感受过炎热，也在黑龙江体验过严寒，中国很多地方都给他留下美好印象。作为出版人，他希望把自己喜爱的中国介绍给更多哈萨克斯坦民众。“让更多哈萨克斯坦年轻人了解中国，喜欢中国和中国文化，是我们工作最大的意义。”他说。

《 人民日报 》（ 2023年10月02日 03 版）

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经