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让科学研究更有情怀有担当

2023年10月02日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：让科学研究更有情怀有担当

　　 【院士谈科技自立自强】

　　 科技立则民族立，科技强则国家强。近年来，科技创新能力日益成为综合国力竞争的重要因素，世界各主要经济体将科技创新视为未来发展的决定性因素，纷纷加快布局、加大投入，以抢占未来技术制高点。

　　 党的二十大报告指出，“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”，并进一步明确提出“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”的重要任务。这对促进我国经济高质量发展，保障国家安全意义重大。

　　 作为一名在科研、育人一线深耕30余年的工作者，我倍感振奋，一方面感到肩上的担子更重了，另一方面觉得身上的干劲更足了。传统互联网设计于50多年前，核心技术长期由西方发达国家主导。随着信息化的发展，其设计模式也暴露出越来越多的不足。为此，我和团队立志开发一种能够有效解决现有互联网原始设计弊端，且自主可控的新型互联网体系，以满足国家建设网络强国的重大战略需求。

　　 在国家促进科技创新各项政策的大力支持下，借助北京交通大学高水平科教平台，我和团队经过这些年不懈探索，在两期国家“973项目”的支持下，先后提出了标识网络（第一代）、智慧标识网络（第二代），目前已经发展到第三代智融标识网络，适应了网络智慧化、异构网络深度融合的发展趋势，为满足国家及行业网络急需提供了重要的支撑。

　　 当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革加速演进，我国在科技创新的关键环节、关键领域、关键产品上，亟待攻克的难题还有很多、任务仍然艰巨。强化国家战略科技力量，一定要把握和服务国家重大战略需求。只有把国家重大战略放在首位，使科技创新与国家发展、民族需要、人民利益同向同行，才能让科技创新成果映照初心使命，为国家发展和民族复兴作出卓越贡献。

　　 千秋基业，人才为本。作为高校教育科技工作者，我们理应牢记，以国家战略需求为导向，进行原创性科技攻关，才能使科学研究本身更有情怀、更有担当、更具生命力。同时，要立足新发展阶段，为国家培育科技创新人才、打造青年科技人才生力军。作为北京交通大学信息与通信工程学科责任教授及专业负责人，多年来我致力于将人才培养和通信学科的发展壮大紧密联系，今后我会继续保持对科研和教学的热情，通过“传帮带”“教学研”，培养和引进更多优秀的青年教师和学生，努力为党和国家培养更多拔尖创新人才。

　　 （作者：张宏科，为中国工程院院士、北京交通大学教授）

(责编：孙红丽、陈键)
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