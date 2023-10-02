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我国科考队首次登顶世界第六高峰开展综合科学考察

2023年10月02日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：我国科考队首次登顶世界第六高峰开展综合科学考察

　　 据新华社拉萨10月1日电（记者陈尚才、张泉、田金文）10月1日上午9时15分，我国18名科考队员成功登顶世界第六高峰卓奥友峰，开展极高海拔自动气象站架设、峰顶冰雪测厚、冰芯钻取及雪冰样品采集等多项科考任务。这是我国科考队首次登顶珠峰以外的海拔8000米以上高峰。

　　 “此次科考共有来自4支科考分队12个科考小组、1个保障支撑小组的120多名科考队员参加。”第二次青藏高原综合科学考察研究卓奥友峰科考现场总指挥安宝晟介绍，科考活动将围绕亚洲水塔变化、生态系统与碳循环、人类活动与生存环境安全、矿产资源与地质环境等重大科学问题开展考察研究，揭示极高海拔地区变化和极端过程变化对青藏高原生态环境变化的影响。

　　 卓奥友峰地处中国与尼泊尔边界、喜马拉雅山脉中部，海拔8201米，为世界第六高峰，东距“世界之巅”珠穆朗玛峰约30公里。其山势魁伟，山体常年积雪，山区气候与珠穆朗玛峰相似。中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋表示，卓奥友峰科考是在珠峰科考的基础上，再次实施的极高海拔多学科交叉综合科考活动，标志着我国具备了开展极高海拔综合科学考察的体系化能力，“科考登山”进入常态化模式。

(责编：孙红丽、陈键)
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