记者 姚亚奇

原标题：全国铁路单日旅客发送量创历史新高

从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月29日，全国铁路发送旅客2009.8万人次，创单日旅客发送量新高，也是历史上首次突破2000万人次，运输安全平稳有序。

9月30日，全国铁路持续高位运行，开行旅客列车12180列，其中增开列车1594列。主要出发热门城市是北京、上海、广州、成都、深圳、武汉、杭州、西安、郑州、南京等；主要出行热门区间是北京—上海、成都—西安、广州—南宁、深圳—香港、北京—沈阳、北京—青岛、北京—郑州等。

为应对客流出行高峰，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，进一步优化运输组织，千方百计增加运力投放，努力满足旅客群众出行需求。其中，哈尔滨局集团公司增开管内临时旅客列车117列；沈阳局集团公司增开旅客列车130列；太原局集团公司增开前往云冈石窟、平遥古城等著名景点所在地的动车组列车15列、普速列车18列；呼和浩特局集团公司增开呼和浩特、包头、鄂尔多斯等城市间列车共61列。

各地铁路部门做好中秋国庆黄金周旅客出行服务，落实各项便民利民举措，持续提升客运服务品质，不断提升旅客出行体验。郑州局集团公司利用车站监控系统实时掌握各客流区域运行状况，动态开启安检、验证通道，引导旅客安全有序进站乘车。济南、南宁、昆明局集团公司加强与地方市政交通部门沟通协调，加密公交车接驳班次，增设网约车、出租车接驳点，开行景区旅游直通车，实现铁路与城市交通无缝衔接，打通旅客出行“最后一公里”。

(责编：孙红丽、陈键)

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