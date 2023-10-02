任沁沁

原标题：假期第三天道路交通流量持续高位运行

新华社北京10月1日电（记者任沁沁）中秋国庆假期第三天，全国道路交通流量持续高位运行。记者10月1日从公安部交管局获悉，截至1日18时，假期前三天全国道路交通安全形势总体平稳，未接报重特大道路交通事故；全国路网整体运行平稳有序，未接报大范围、长时间、长距离严重交通拥堵。

从公安部交管局监测的73条高速公路700个重要通道和53条国道300个重要通道节点流量看，假期前三天全国主要高速公路、国省道流量较去年国庆假期分别上升41.7%、22.7%。京津冀、长三角、珠三角、成渝地区交通流量集中，除大中城市和旅游景区周边道路以及部分路段因交通事故导致部分时段拥堵缓行外，未接报大范围、长时间、长距离严重交通拥堵。

全国各级公安交管部门针对中秋国庆假期大车流、大客流规律特点，启动高等级勤务，加强与交通运输等部门的协调联动，加强省际、市际区域协同配合，全力加强重点地区、重点路段、重要节点的疏导管控，全力防事故、保安全、保畅通。

2日是假期第四天，预计部分地区城市周边道路和通往景区道路的交通流量仍将保持高位。公安部交管局提醒广大驾驶人和节日出行群众，欢度佳节，亲人团聚，安全最重要。假期自驾出游增多，出行前一定要规划好路线，切勿酒后驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶、分心驾驶，确保全程全员系好安全带。旅游景区多位于山区，驾车行经山区道路时，要注意降低车速、拉大车距，不能在弯道、坡道强超强会，确保安全出行。

(责编：孙红丽、陈键)

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