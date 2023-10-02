原标题：聚焦大湾区丨粤港澳大湾区跻身全球顶级科创生态系统

新华社广州10月1日电（记者马晓澄）总部位于广州南沙的自动驾驶公司小马智行近日获得深圳市级首个无人化示范应用许可，获准在深圳核心城区向公众提供无人化自动驾驶出行服务。深圳市民通过小马智行出行软件下单，就有机会在深圳前海呼叫到一台无人化的自动驾驶车辆。

“小马智行的自动驾驶商业化之路正不断迈坎提速，未来我们将持续加码研发，以技术为底座不断提升产品功能与体验，引领自动驾驶‘跑’得更快更远。”小马智行相关负责人表示。

小马智行是近年来粤港澳大湾区科技创新能力持续提升的缩影。世界知识产权组织近日发布的2023年版全球创新指数（GII）“科技集群”排名显示，深圳—香港—广州集群位列第二，这也是该科技集群连续4年排名高居全球第二位。

“科技集群是任何经济体创新表现最为关键的要素之一。通过把科学、企业和企业家聚集在一起，这些城市或区域能够建立一个生态系统，将科学创意转化为切实的影响力。”世界知识产权组织总干事邓鸿森说。

深圳—香港—广州跻身全球顶尖科技集群的背后，是粤港澳大湾区着力推动国际科技创新中心建设，持续完善“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链，不断优化区域创新体系的努力。

在广州，当地围绕“产业第一、制造业立市”战略，加快建设科技创新强市，推动科技创新“变量”转化为高质量发展“增量”，在“自然指数—科研城市”全球排名跃升至第10位。

广州市科技局相关负责人表示，广州正全力开辟“新赛道”，战略科技力量支撑高质量发展作用持续增强；催生“新动能”，创新驱动引领产业加快转型升级；打造“新引擎”，科技企业矩阵不断做强做大；塑造“新优势”，高水平人才高地建设迈出坚实步伐；激发“新活力”，科技创新生态环境不断优化。

“企业是科技集群内创新和科技活动的主要推动力，特别是数字技术领域的企业。”世界知识产权组织中国办事处主任刘华说，今年，数字技术成为许多集群专利申请的主要技术领域，其行业领军企业如华为、OPPO、中兴等，正引领这些集群的科技创新。

在深圳，围绕为谁创新、谁来创新、创新什么，当地加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，充分激发企业积极性、创造性，让大中小企业在创新中不断发展壮大。

“深圳全社会研发投入的94%都来自企业，排名全国首位。深圳企业基础投入占全国企业基础研究投入的比例达47.9%，几乎占据了‘半壁江山’。”深圳市科技创新委员会相关负责人表示。

在香港，为引领该城市实现建设国际创新科技中心的愿景，特区政府去年公布《香港创新科技发展蓝图》，并在过去几年投入近2000亿港元，以提升科研基础设施、资助研发活动、支持产学研协作及汇聚培育科技人才等，还积极吸引重点企业落户香港，加速并壮大创新科技生态的蓬勃发展。

粤港澳大湾区城市之间的深度交流合作，将为集群未来发展提供巨大潜力。据广东省科技厅相关负责人介绍，目前广东正在深化粤港澳科技创新规则衔接、机制对接，积极推动钱过境、人往来、税平衡、物流通。

香港中文大学（深圳）前海国际事务研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年表示，在“一国两制”下，不同制度和体系之间的互动、开放会产生化学反应，未来大湾区应该在基础科研、应用技术、金融三方面融合发展。

(责编：孙红丽、陈键)

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