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贵南高铁开通“满月” 国铁南宁局累计发送旅客39.5万人次

覃晓平 梁竞辉 景飞飞
2023年10月02日09:16 | 来源：中国新闻网
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原标题：贵南高铁开通“满月” 国铁南宁局累计发送旅客39.5万人次

　　中国铁路南宁局集团有限公司10月1日提供的信息显示，截至9月30日(含当日)，贵南高铁全线正式开通运营31天，国铁南宁局累计发送旅客39.5万人次，旅客以学生、旅游、探亲为主，高速动车组列车成为沿线群众出行的首选，广西14个设区市实现“市市通高铁动车”，极大改善了民众出行条件。

　　统计数据显示，贵南高铁全线正式开通运营一个月来，国铁南宁局管辖南宁东、南宁北、马山县、都安、河池西、环江等6个火车站，在该条线路上累计发送旅客39.5万人次，日均1.274万人次。

　　贵南高铁全线开通运营之后，南宁到贵阳旅行时间由原来的5个多小时缩短至3小时内，黔桂两地交通条件得到提升改善。为了解沿线百姓出行需求，助力沿线经济发展，国铁南宁局南宁车站、柳州车务段等单位主动到武鸣大学城、河池学院，以及河池、都安、南丹等地旅游景区调研，详细了解旅客出行规律，运用加开、重联列车的方式扩充运能，全力满足旅客出行需求。

　　中秋国庆假日期间，贵南高铁沿线学生、旅游、探亲客流叠加，全线客流保持高位运行。为方便旅客假日出行，国铁南宁局按每日分析客流数据，精准实施“一日一图”，优化运能投放。

　　南宁东站优化旅客进站流线，在售票处、进站口、候车厅等关键处所增派人员，加强引导，确保旅客有序进站上车。南宁北站加强与公交公司联系，增加公交发车频次，解决旅客“最后一公里”难题。马山县站、都安站充分运用综合服务台功能，为旅客提供业务咨询、失物招领、购票、改签、制证等一站式服务。河池西站增派人员对学生票资质进行核验，确保学生旅客顺利购票乘车。环江站组建少数民族服务队，引导少数民族旅客购票乘车。

　　铁路部门温馨提示，国庆黄金周铁路客流大，请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好旅行环境。

(责编：孙红丽、陈键)
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