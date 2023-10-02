王子谦 陈英清

原标题：海南离岛免税“即购即提”实施半年销售额达17亿元

截至9月30日，海南离岛免税“即购即提”“担保即提”新提货方式落地实施已满半年，海口海关10月1日发布数据，该关共监管“即购即提”销售金额17亿元(人民币，下同)，购物人数87.3万人次；“担保即提”销售金额4137万元，购物人数408人次。

2023年4月1日起，海南离岛旅客凭有效证件和离岛信息在离岛免税商店(不含网上销售窗口)购买免税品时，可对单价超过5万元(含)的免税品“担保即提”，可对单价不超过2万元(不含)且在公告附件清单内的免税品“即购即提”。根据规定，以“即购即提”方式在离岛时海关不验核实物，以“担保即提”方式离岛后退还担保金。

(责编：孙红丽、陈键)

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