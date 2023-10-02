邓媛雯 王相国

原标题：港珠澳大桥成为“双节”期间港澳旅客出行热门通道

【港澳台专线】港珠澳大桥成为“双节”期间港澳旅客出行热门通道

港珠澳大桥已成为中秋、国庆“双节”假期港澳旅客出行的热门通道。10月1日，港珠澳大桥边检站公布，9月29日至30日，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的旅客14.1万人次、车辆2.31万辆次，其中入境旅客9.81万人次、入境车辆1.4万辆次。港珠澳大桥迎来了“双节”假期出行高峰。

“‘澳车北上’‘港车北上’仍是港珠澳大桥珠海公路口岸出入境车辆的通行主力，并且‘港车北上’数量持续增加。”港珠澳大桥边检站相关负责人介绍，29日经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的香港单牌车超过2100辆次，30日首次突破3000辆次，连续两天刷新单日最高验放纪录。

据介绍，从29日16时30分开始，港珠澳大桥珠海公路口岸迎来了客流车流入境高峰，高峰时间持续超过7个小时。30日9时许至16时30分，该口岸再次迎来入境车流高峰。当日，该站查验入境旅客近5万人次、入境车辆超过7000辆次，分别是出境方向的1.8倍、1.45倍，入境车辆数刷新了港珠澳大桥开通以来单日最高纪录。

该负责人表示，为应对出现的车流客流高峰，港珠澳大桥边检站多次升级“一站式”边检查验子系统，将口岸每小时单边车辆最高验放量提升至700辆次，验放效率较年前大幅提升46%；不断加强与港方联动，建立有效、直接、灵活的联动机制，及时掌握客流车流动态，科学调配一线执勤警力，确保在高峰时段开足、开满查验通道。同时，为进一步提高口岸通行效率，该站在入境随车厅加建了4条临时人工查验通道。

(责编：孙红丽、陈键)

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