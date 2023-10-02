新华社北京10月2日电（记者陈炜伟）为加快规划建设新型能源体系，确保能源安全，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国务院国资委、国家能源局近日联合发布了《电力需求侧管理办法（2023年版）》。

办法明确，电力需求侧管理，是指加强全社会用电管理，综合采取合理可行的技术、经济和管理措施，优化配置电力资源，在用电环节实施节约用电、需求响应、绿色用电、电能替代、智能用电、有序用电，推动电力系统安全降碳、提效降耗。

国家发展改革委有关负责人介绍，我国20世纪90年代开始引入电力需求侧管理，在实践中不断完善，分别于2010年、2017年发布了两版电力需求侧管理办法。2023年版办法主要修订了几方面内容：一是新增需求响应章节；二是拓宽绿色发展内容；三是强化电力安全底线思维；四是充分运用新一代信息技术手段。

这位负责人表示，深化电力需求侧管理，充分挖掘需求侧资源，对推动源网荷储协同互动，保障电力安全稳定运行，助力新型电力系统和新型能源体系建设具有重要意义。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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